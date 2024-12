Funérailles de l’acteur feu Mustapha Zaari

04/12/2024

Les funérailles du comédien marocain Mustapha Zaari, qui s'est éteint à l'âge de 86 ans, ont eu lieu mardi à Casablanca.



Après les prières d’Ad-Dohr et du mort à la mosquée Achouhada, la dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Achouhada, dans une atmosphère empreinte d'émotion.

Les obsèques se sont déroulées en présence notamment des membres de la famille du défunt, de ses proches et amis, ainsi que de plusieurs artistes et professionnels des médias qui ont accompagné le défunt à sa dernière demeure.



Dans des témoignages recueillis par la MAP à cette occasion, les proches, amis et collègues du regretté ont exprimé leur tristesse face à la perte d'une figure emblématique du théâtre marocain, qui a marqué de son empreinte toute la scène artistique nationale.



Ils ont notamment rappelé les qualités humaines du défunt, un artiste qui a excellé au théâtre comme au cinéma et à la télévision, avec un penchant prononcé vers l'humour et la comédie. Sur ce registre, il a notamment brillé aux côtés de son regretté collègue Mustapha Dassoukine.



Mustapha Zaari appartenait à la génération des pionniers du théâtre marocain. Elève des maîtres du théâtre national, feu Tayeb Saddiki et Abderrahim Chanaoui, il avait commencé sa carrière dans les années 1960, gagnant rapidement l'affection du public. Il était devenu par la suite l'une des figures incontournables de l'écran marocain, tant à la télévision qu'au cinéma.



Le défunt avait collaboré avec de grands noms du théâtre marocain et joué ses premiers rôles au cinéma en 1973 dans le film "Silence, sens interdit" réalisé par Abdellah Mesbahi.

Parmi ses œuvres théâtrales figurent "Bent Zaz", "Jilali Travolta", "Halouf Karmous" et "Daba Tji Daba".