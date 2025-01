« Frustré », il envoie aux gendarmes qui lui ont sucré son permis une carte postale depuis la Thaïlande

27/01/2025

Ils ont intitulé leur post « Bons Baisers de Phuket. » Les gendarmes du peloton motorisé de Mios (Gironde- France) ont reçu vendredi une carte postale de Thaïlande, « vraisemblablement de la part d’un client de l’unité », expliquent-ils.



Une carte « qui n’a pas manqué de faire l’unanimité », soulignent-ils, à tel point qu’ils ont décidé de la publier sur les réseaux sociaux. On peut lire dessus : « Quatre mois, cela peut paraître long, mais quand on les passe au soleil, c’est plus facile. Après, on ne peut pas vous en vouloir, on ne vous apprend pas le discernement. »



Même s’il ne précise pas de quoi il retourne exactement, on sent l’auteur motivé par une petite vengeance auprès de ceux qui, manifestement, l'ont contrôlé en infraction, ce qui a entraîné une suspension de son permis de conduire pour quatre mois.



« Cet automobiliste plein d’humour mais encore un peu frustré nous fait savoir qu’il passe ses quatre mois de suspension de permis de conduire au soleil, en Thaïlande, confirment les gendarmes. Grand bien lui fasse, très bonne décision, au moins il est sûr de ne pas conduire en France. »



Ils ne manquent toutefois pas de lui glisser un petit « message personnel » pour le prévenir qu’ils l’attendent au tournant : « rendez-vous au retour, et qu’il nous fasse savoir ses dates de prochaines vacances, c’est dans un esprit de cohésion que nous l’attendrons bien équipés avec nos jumelles, notre éthylotest et notre kit de dépistage stupéfiant. » Pas sûr qu'il ait eu la meilleure idée de l'année avec cette carte...