Fruits et légumes: Le Maroc consolide sa position de premier fournisseur de l'Espagne

18/10/2024

Le Maroc a consolidé sa position de premier fournisseur de l’Espagne en fruits et légumes frais au cours des sept premiers mois de l'année, avec des exportations d’une valeur de 698 millions d'euros, selon la Fédération espagnole des associations de producteurs exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (FEPEX).



Les importations de fruits et légumes depuis le Maroc à fin juillet 2024 se sont inscrites en hausse de 10% par rapport à la même période de 2023, a ajouté la FEPEX dans un communiqué, citant des données du département espagnol des douanes et des impôts spéciaux, rapporte la MAP.



En outre, la fédération relève que les exportations du Maroc en fruits et légumes vers l’Espagne durant les sept premiers mois de l’année ont représenté 24% du total des importations espagnoles de ces produits, notant que ces données mettent en évidence l’importance du Maroc comme fournisseur du marché espagnol en fruits et légumes frais.



La FEPEX précise que le volume des importations en légumes frais s'est élevé à 2,909 milliards d'euros, dont 1,981 milliard en provenance de pays non communautaires, avec le Maroc en tête, et 927 millions de l'UE.



Le Maroc arrive devant le Pérou, deuxième fournisseur de l’Espagne en fruits et légumes avec des exportations d’une valeur de 317 millions d’euros, suivi de la France (298 millions), du Portugal (218 millions) et du Costa Rica (168 millions).