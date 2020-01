Fructueux échanges sous la Coupole

Le financement de l’économie nationale en débat

31/01/2020 Mourad Tabet

Habib El Malki : Le Parlement s’engage à accompagner la nouvelle dynamique



Hakim Benchemach : Nécessité de revoir le cadre juridique des banques et des établissements de crédit



Mohamed Benchaaboun : Les porteurs de projets et les TPME sont confrontés à des difficultés pour accéder au financement



Abdellatif Jouahri : Des mesures ont été prises par BAM en faveur des TPME



Othman Benjelloun : La communauté bancaire demeure dévouée à la cause du progrès économique et social



Chakib Alj : Le financement bancaire devrait être complété par les autres modes de financement alternatif



Intervenu deux jours après l’importante réunion présidée par le Souverain pour donner le coup d’envoi du programme intégré d’appui et de financement des entreprises, le séminaire sur le financement de l’économie nationale organisé mercredi par la Chambre des représentants sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI a tenu toutes ses promesses.

D’emblée, Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, a donné le ton en soulignant que les Hautes orientations contenues dans le discours Royal du 11 octobre dernier à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire d’automne ont insufflé une nouvelle dynamique quant à la diversification des incitations publiques pour soutenir l'initiative privée et notamment celle des jeunes porteurs de projets.

Il a souligné qu’en vertu de la loi de Finances 2020, un compte d’affectation spéciale a été créé sous l’intitulé «Fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat » et doté de 6 milliards de dirhams (MMDH) sur une durée de 3 ans, et ce dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, Bank Al-Maghrib et le Groupement professionnel des banques du Maroc.

Et dans le cadre de la mise en œuvre des orientations Royales concernant le soutien des jeunes entrepreneurs, Habib El Malki a affirmé que la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants étudie actuellement un projet de loi de financement coopératif, qui fixe le cadre législatif des mécanismes alternatifs de financement au profit des très petites et petites entreprises et des projets de jeunes. Lequel projet de loi devait être adopté jeudi par ladite Commission.

Le président de la Chambre des représentants a également mis en avant que le système bancaire national a atteint un stade de maturité lui permettant de se placer au cœur de la dynamique de financement du développement, soulignant que les banques marocaines sont aujourd'hui en mesure de prendre des participations dans les grandes entreprises, de contribuer à la gestion des risques et à la consécration de la bonne gouvernance dans le monde entrepreneurial, mais aussi en matière de formation et de rapatriement des projets.

« Il est dans l'intérêt du pays et du secteur bancaire de favoriser l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) et des startup, notamment celles qui sont tournées vers les métiers de l'avenir, l'économie verte et l'exportation. Il doit être plus ouvert, communiquer davantage et comprendre qu’une nouvelle phase de l’histoire du Maroc a commencé et qu’elle est au cœur de sa dynamique », a précisé le président de la Chambre des représentants.

Il a, par ailleurs, souligné l'engagement du Parlement marocain à accompagner cette nouvelle dynamique non seulement en accélérant les procédures législatives pour adopter les nécessaires textes de loi régissant la nouvelle dynamique de développement, mais aussi en publiant les textes réglementaires visant la mise en œuvre des lois, en contrôlant, en évaluant les politiques publiques et en formulant des propositions d’une manière consensuelle pour les améliorer et corriger les dysfonctionnements potentiels.

Pour sa part, Hakim Benchemach, président de la Chambre des conseillers, a souligné dans son intervention que l'efficacité du financement de l’économie nationale est le facteur déterminant du succès des stratégies d’investissement et des initiatives entrepreneuriales.

Il a affirmé que le Maroc est invité à apporter de profondes réformes au système bancaire, en phase avec les transformations technologiques que connaît le secteur au niveau mondial, et ce en droite ligne avec la volonté Royale de renforcer la participation du système bancaire dans la dynamique économique nationale.

Dans ce sens, il a souligné la nécessité de revoir le cadre juridique régissant les banques et les établissements de crédit et l’inscrire dans un "Code bancaire et financier", d’améliorer les relations entre les investisseurs et les banques et de renforcer l’offre bancaire nationale pour assurer la continuité de la dynamique de consommation.

Le président de la Chambre des conseillers a appelé à la création de plateformes dédiées au financement et au suivi des projets portés par les jeunes et par les auto-entrepreneurs, tout en renforçant la place des banques électroniques et en préparant l'arrivée des crypto-monnaies en tant qu'importante source de revenus pour un large éventail de jeunes travailleurs indépendants marocains.

Il a, en outre, insisté sur l'importance de revoir le système de garanties et de gestion des risques, conformément aux dispositions de la loi n° 21.18, qui vise à faciliter l'accès des entreprises aux différentes sources de financement disponibles, en leur fournissant les garanties mobilières disponibles, en renforçant la liberté contractuelle dans ce domaine, en garantissant la sécurité juridique contractuelle, en améliorant les conditions de compétitivité des contrats et en sécurisant les opérations de financement des investissements.

Il a également estimé que ces réformes amélioreraient l’architecture du produit bancaire brut, dont 80% des ressources sont basées sur des services d'intermédiation de prêts, ce qui pousse à réfléchir sur de nouvelles alternatives possibles, dont la plus importante est le renforcement du marché des capitaux qui devrait œuvrer à élargir le nombre des bénéficiaires de ses services.

Il a, également, appelé à accélérer le processus d'établissement d'un marché pour les petites et moyennes entreprises (PME) à la bourse des valeurs de Casablanca et à établir un cadre juridique pour accueillir la nouvelle génération de produits financiers, telle la souscription d'obligations et de produits financiers uniques et dérivés, soulignant la nécessité de penser au financement des collectivités territoriales par le biais d'obligations dans le but de diversifier leurs modes de financement et d'élargir l'offre du marché national des capitaux.