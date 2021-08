Freetown soutient le projet de gazoduc Nigeria-Maroc

27/08/2021

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Sierra Leone, David Francis, a exprimé, jeudi à Rabat, le soutien de son pays au projet de gazoduc devant relier le Nigeria et le Maroc. "Le commerce et l'investissement sont une composante très importante mais la composante politique l'est aussi, c'est pourquoi nous soutenons le projet de gazoduc Nigeria-Maroc", a-t-il dit lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à l'issue de leurs entretiens.



Le chef de la diplomatie sierra-léonaise a affirmé, dans ce sens, que son pays "ne doute pas que ce projet lui sera bénéfique, au même titre que les autres pays de la sous-région ouest-africaine",soulignant que "cela démontre le leadership et la place mondiale du Maroc en matière de soutien à la sécurité énergétique et d'accès à l'électricité".



Lancé en 2016 à Abuja sous la présidence de S.M le Roi Mohammed VI et du Président nigérian Muhammadu Buhari, ce projet d’envergure reliera les ressources gazières du Nigeria, celles de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et le Maroc, favorisant ainsi l’intégration économique régionale.