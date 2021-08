“Free Guy ” toujours en tête du box-office

24/08/2021

La comédie d'action dans l'univers du jeu vidéo "Free Guy" est restée en tête du box-office nord-américain pour son deuxième week-end d'exploitation, engrangeant 18,8 millions de dollars de recettes, selon les chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Le film, qui explore avec légèreté la frontière entre virtuel et réel, met en scène un anti-héros interprété par Ryan Reynolds, simple figurant d'un jeu vidéo qui cherche à prendre en main son destin, déréglant la mécanique bien huilée pensée par les créateurs. En deuxième position, avec 13 millions de dollars engrangés entre vendredi et dimanche, figure un nouveau film, "Pat' Patrouille - Le film". La troisième place est revenue au film d'aventures de Disney "Jungle Cruise" avec 6,2 millions de dollars. Inspiré d'une attraction des parcs Disney, le film suit les aventures du Dr Lily Houghton, incarnée par Emily Blunt, et de son frère (Jack Whitehall) dans la forêt amazonienne. Au total le film a cumulé 112 millions