Frappe aérienne sur la région de Baalbeck malgré la trêve avec Israël

25/12/2024

Une frappe aérienne a visé mercredi à l'aube la région de Baalbeck, dans l'Est du Liban, en "violation" de la trêve fragile observée par l'armée israélienne et le Hezbollah, a rapporté l'agence nationale d'information libanaise ANI.



Le cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste proiranien armé est entré en vigueur le 27 novembre, après deux mois de guerre ouverte sur fond de tensions régionales au Moyen-Orient, alimentées par le conflit à Gaza. La trêve tient globalement malgré des accusations mutuelles de violations répétées.



Le raid de mercredi, sur une bâtisse dans les environs de la localité de Tarya, "n'a pas fait de victimes", précise ANI, qualifiant l'incident de "première violation de l'accord de cessez-le-feu" à Baalbeck.



S'exprimant sous anonymat, une source de sécurité locale a indiqué à l'AFP que la frappe, aux alentours de 02H40 (après minuit GMT), a visé "des entrepôts qui appartiendraient au Hezbollah".



Un comité rassemblant la France, les Etats-Unis, le Liban, Israël et les Casques bleus onusiens de la Finul a été mis en place pour surveiller l'application du cessez-le-feu et les potentielles violations des deux bords.



Les autorités libanaises ont appelé à faire pression sur Israël pour cesser ce qu'elles qualifient de violations. De son côté, l'armée israélienne a rapporté dimanche la destruction en territoire libanais "d'installations de stockage d'armes", disant agir "conformément au cessez-le-feu et aux accords entre Israël et le Liban".



"Pour que l'armée (libanaise, NDLR) puisse accomplir pleinement ses missions, le comité doit (...) faire pression sur l'ennemi israélien pour mettre fin à toutes les violations", a encore martelé lundi le Premier ministre libanais, Najib Mikati.

Le même jour, la Finul, Force intérimaire des Nations unies au Liban, a réclamé "une accélération du retrait de l'armée israélienne" du sud du Liban.



Dans le cadre de l'accord de trêve, l'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU doivent se déployer au Sud-Liban et l'armée israélienne se retirer sur une période de 60 jours.