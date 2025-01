François Bayrou : Si la France et l'UE ne font rien face à Trump, nous allons être écrasés

22/01/2025

Le Premier ministre François Bayrou a appelé la France et l'Union européenne au "ressaisissement" pour éviter d'être "écrasées" par la politique du président américain Donald Trump, investi ce lundi.



"Les États-Unis ont décidé d'une politique incroyablement dominatrice par le dollar, par la politique industrielle, par la captation de toute la recherche et la captation des investissements", a déclaré le chef du gouvernement à l'occasion des voeux au personnel municipal de Pau, ville dont il est resté maire.



"Si nous ne faisons rien, nous allons être dominés, écrasés, marginalisés. Cette décision qui ne tient qu'à nous, Français et Européens, parce que c'est impossible sans Europe, est le ressaisissement", a-t-il ajouté. "L'investiture de Donald Trump nous met devant notre responsabilité", a poursuivi le Premier ministre, en évoquant aussi "la puissance de la Chine" qui a franchi en décembre le cap de 1.000 milliards d'excédent commercial.



"La France et l'Europe sont aujourd'hui devant deux défis", américain et chinois, a résumé François Bayrou, qui présentait ses voeux au palais des congrès de Pau, après une conférence de presse sur le projet d'aménagement du camp de Gurs (Pyrénées-Atlantiques), où furent internés des républicains espagnols puis des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.



"Nous sommes dans une période où l'argent public n'est pas très facile à obtenir", a-t-il déclaré au sujet du financement de ce projet, estimé à sept millions d'euros. "Il n'y a pas de Premier ministre ici", a par ailleurs répondu M. Bayrou tandis qu'on l'appelait ainsi durant la conférence.



Il avait prôné le retour du cumul des mandats lors du premier des trois déplacements qu'il a effectués à Pau en sa qualité de maire depuis qu'il a été nommé à la tête du gouvernement.