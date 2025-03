Francofilm Festival de Rome : Projection du long métrage "Les meutes" de Kamal Lazraq

14/03/2025

Le long métrage "Les meutes" du réalisateur marocain Kamal Lazraq a été projeté, mercredi soir, dans le cadre de la 15ème édition du Francofilm Festival de Rome, en présence de personnalités du monde diplomatique, des médias et de cinéphiles.



Premier long métrage du jeune réalisateur marocain, "Les meutes" est un thriller qui met en scène l'histoire de Hassan et de son fils Issam qui vivent au jour le jour dans la banlieue populaire de Casablanca, en enchaînant des petits trafics en tous genres et se retrouvent chargés par un chef de gangs d'un rapt. Une mission qui tourne très vite à la tragédie quand l'homme kidnappé meurt étouffé dans le coffre de leur véhicule. Commencent alors une très longue nuit et une aventure nocturne pour tenter de se débarrasser du corps de la victime.



Le chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc à Rome, Yassine Dadi, a salué, à cette occasion, la participation du cinéma marocain à cette manifestation qui célèbre non seulement le 7ème art, mais également la richesse et la diversité de la culture francophone.



M. Dadi a souligné que grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, le cinéma marocain a enregistré d'importantes réalisations ayant contribué à son rayonnement tant au niveau national et qu'international, rappelant que les films marocains ont remporté plusieurs prix internationaux à l'échelle des manifestations cinématographiques les plus prestigieuses au monde.



Le responsable diplomatique a, dans la même sens, mis en avant le rôle du Festival international du film de Marrakech dans le développement de l'art et de l'industrie du cinéma national.



Il s'est également attardé sur le tournage au Maroc de superproductions cinématographiques internationales, parmi lesquelles "Gladiator" de Ridley Scott, "Mission Cléopâtre" d'Alain Chabat, ou encore le film culte "Mission impossible" et la saga "Game of Thrones".



Le metteur en scène et scénariste, Kamal Lazraq, a réalisé plusieurs courts métrages et remporté de nombreux prix, dont le deuxième prix de la Cinéfondation du Festival de Cannes, ainsi que le Grand prix du court métrage au Festival Entrevues de Belfort. Reposant sur des comédiens non-professionnels avec lesquels le cinéaste adapte sa méthode de travail, "Les meutes" (2023) a engrangé plusieurs distinctions, dont le prix du Jury à Cannes.



Le 15ème Francofilm Festival de Rome, qui s’est tenu du 7 au 14 mars dans la capitale italienne, a été organisé par l’Institut français Centre Saint-Louis, en collaboration avec le Groupe des ambassades francophones, membre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).



Cette édition a présenté 14 films et documentaires, dont 12 en compétition représentant, outre le Maroc, l'Arménie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada-Québec, la Côte d’Ivoire, la France, le Luxembourg, la Roumanie, le Rwanda, la Suisse, ainsi que la Tunisie.