Francisco Almeida Leite : Le Maroc, un acteur incontournable pour la préservation de la stabilité régionale

13/08/2023

Le Maroc est devenu, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, un acteur incontournable pour la préservation de la stabilité et de l'équilibre régionaux, a affirmé Francisco Almeida Leite, président du think tank portugais "Club d’Africa".



Dans un entretien à la MAP, l'ancien secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération portugais a mis en exergue le rôle et l’impact du Maroc dans la lutte contre l’immigration illégale et le terrorisme, notant que le Royaume, puissance régionale et partenaire stratégique de l’Union européenne, occupe une position géostratégique de premier plan, non seulement à l’échelle africaine, mais également en tant qu’axe principal des relations avec l’Europe.



Le Maroc, sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, a multiplié les partenariats stratégiques avec plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, en sus de son rôle principal dans la préservation de la paix et de la sécurité dans la région, a-t-il souligné, citant à cet égard la participation du Maroc aux missions de maintien de la paix dans des pays africains, sans oublier les investissements que le Royaume déploie, les aides qu’il apporte et les initiatives qu’il mène à l’échelle du continent. Ce qui, selon l’analyste, reflète clairement l’influence du Maroc à l’échelle régionale.



“Cette coopération est d’autant plus importante qu’elle ne se limite pas aux aspects économiques et financiers, mais porte aussi sur les questions politiques et sécuritaires, comme en témoignent les médiations menées par le Royaume pour résoudre plusieurs conflits en cours”, a-t-il indiqué, faisant remarquer que la coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne se déploie aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral.



La présence du Maroc sur le continent africain s’est consacrée via plusieurs grands projets, à l’image du futur gazoduc entre le Maroc et le Nigeria, qui devra traverser une douzaine de pays africains, a relevé M. Almeida Leite.



Par ailleurs, il a souligné que SM le Roi Mohammed VI est “un Roi réformateur par excellence”, passant en revue notamment les réformes constitutionnelles et judiciaires lancées par le Souverain et qui ont permis au Maroc “d’occuper une place de choix sur les plans régional et international et de jouir du respect et de l’estime de ses partenaires et alliés”.



M. Almeida Leite, également membre partenaire de l’organisation Africa Monitor, a aussi mis l’accent sur les profondes mutations ayant marqué les secteurs de l’éducation et de la santé sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, de même que le dynamisme que connaît le Maroc dans les domaines technologique et financier.



“Le Maroc est passé d’un pays reposant sur l’agriculture et le tourisme, des secteurs qui gardent toujours leur importance, à un pays dynamique sur les plans technologique et environnemental et mobilisant de grands investissements dans les projets nationaux et internationaux”, a-t-il constaté.



Abordant les relations luso-marocaines, le président de Club d’Africa a rappelé que les relations bilatérales ont toujours été excellentes et ce, sous tous les gouvernements successifs.



“Si l’année 2023 a enregistré une forte dynamique de la coopération bilatérale, portée par la volonté politique de mettre en place un partenariat stratégique, cela n’est que le couronnement d’un travail mené depuis de longues années, avec la participation de tous les gouvernements successifs et de nombreux acteurs”, a-t-il dit.



Il a également exprimé le souhait de voir les accords signés et le partenariat stratégique entre le Maroc et le Portugal se concrétiser dans les faits dans les plus brefs délais, afin d’approfondir davantage les relations bilatérales. M. Almeida Leite a plaidé, en outre, pour l’élargissement du partenariat entre Rabat et Lisbonne, afin qu’il englobe d’autres domaines essentiels, notamment la sécurité, la lutte contre les incendies et l’immigration illégale, ainsi que le développement économique durable.



Par Khadija Tahiri (MAP)