Francina Armengol : Une coopération exemplaire entre le Maroc et l’Espagne en matière de migration

04/04/2025

Le Maroc et l’Espagne ont développé une "coopération exemplaire" en matière de migration, a affirmé, jeudi à Grenade, la présidente du Congrès des députés espagnol, Francina Armengol.



Intervenant à l'ouverture d’un forum international sur l’avenir de la Méditerranée, organisé à l'occasion de la présidence espagnole de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), Mme Armengol a salué la coopération exemplaire que mènent le Maroc et l’Espagne dans le domaine de la gestion des flux migratoires et de la migration circulaire.



Les accords liant les deux Royaumes en matière de migration circulaire constituent un "exemple de partenariat mutuellement bénéfique" à l’échelle régionale, a-t-elle souligné, notant que le programme de migration circulaire bénéficie chaque année à environ 15.000 travailleuses marocaines, leur permettant de travailler pendant plusieurs mois en Espagne avant de revenir dans leur pays.



Il s’agit d’un "modèle qui incarne l'excellence des relations de coopération maroco-espagnoles", a-t-elle soutenu, relevant que l’examen de la thématique des mouvements migratoires dans la région méditerranéenne lors de ce forum témoigne de l'importance géostratégique de la Méditerranée, une mer qui relie trois continents, l’Afrique, l’Asie et l’Europe.