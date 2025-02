Franchise Exhibition Morocco : La première édition internationale prévue du 12 au 14 février à Casablanca

03/02/2025

La première édition internationale de la "Franchise Exhibition Morocco" se tiendra du 12 au 14 février à l'Office des foires et des expositions de Casablanca, avec la participation de plus de 100 exposants venus des quatre coins du monde et près de 10.000 visiteurs, ont annoncé les organisateurs, jeudi à Casablanca.



Placé sous l'égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, le salon est organisé en collaboration avec des partenaires institutionnels comme l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMIDE) et la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS).



Cet événement, organisé par la Fédération marocaine de la franchise (FMF), s'inscrit dans une vision ambitieuse de faire du Maroc un hub régional pour la franchise, tout en contribuant au développement durable et à l’autonomisation des entrepreneurs marocains, rapporte la MAP.



Il vise à mettre en lumière les opportunités offertes par le marché marocain aux investisseurs nationaux et internationaux, ont indiqué les organisateurs lors de la conférence de presse dédiée à la présentation de cette édition.



"Ce salon marque une étape importante dans la promotion du tissu entrepreneurial et la contribution à la modernisation de l'économie nationale, tout en soutenant les entrepreneurs locaux", a relevé Mohamed Elfane, président de la Fédération marocaine de la franchise.



Il a, par ailleurs, précisé que ce salon sera, pour la première fois, organisé en partenariat avec deux institutions internationales, à savoir: l'International Franchise Association (IFA) et le Global Network Franchise (GNF), qui accompagneront la Fédération Marocaine de la Franchise dans la réussite de cet événement par leur expérience et leurs experts internationaux.



De son côté, Hassan Berkani, président de la CCIS-CS, a quant à lui exprimé son enthousiasme vis-à-vis de la tenue de cet évènement, notant que le Maroc, avec sa position stratégique et son environnement économique favorable, est un pôle d'attraction majeur pour les investisseurs internationaux.



"Ce salon est une opportunité unique de renforcer les échanges commerciaux et de promouvoir la franchise comme un levier pour la croissance durable de notre pays", a-t-il soutenu.



Le salon mettra en avant des marques marocaines et internationales souhaitant se développer dans divers secteurs tels que le prêt-à-porter, la restauration, l’ameublement, les services automobiles, l’hôtellerie, ou encore le transfert d’argent, avec pour objectif de faire de ces entreprises des leaders à l’horizon 2030.