France : Ben Seghir permet à Monaco de renverser Strasbourg

11/11/2024

D'un doublé dans les vingt dernières minutes, Eliesse Ben Seghir a offert la victoire à Monaco contre Strasbourg (3-1) samedi au Stade de la Meinau, relançant son club en Ligue 1 lors de la onzième journée.



Ce succès permet à l'ASM (23 points) de grimper au deuxième rang, dépassant Marseille (20 points), qui a chuté vendredi contre Auxerre (3-1) en ouverture de ce week-end de championnat.

A l'inverse, Strasbourg reste dixième (13 points), ce qui correspond à son début de saison inégal.



Après trois matches sans succès, les joueurs du Rocher se relancent, profitant sans doute de l'élan accumulé en Ligue des champions, où ils ont encore gagné cette semaine, à Bologne (1-0).



Mais ces dernières semaines, ils avaient cultivé une dualité frustrante en étant décevants en Ligue 1 - match nul à Lille (0-0), avant une défaite à Nice (2-1) puis une autre contre Angers (1-0) - mais très bons en C1, où ils sont troisièmes (10 points) de la phase de ligue.

Leur entraîneur Adi Hütter leur avait d'ailleurs demandé de "maintenir le niveau montré à Bologne", en amont de la rencontre.

"Parfois, au contraire de la Ligue des champions, notre attention est moins soutenue en Ligue 1, soulignait-il déjà.

Or, chaque semaine est un vrai test pour nous. On doit tout donner."



Durant les trois quarts du match, le syndrome a semblé profond. Les Monégasques ont manqué d'engagement et de folie en attaque au Stade de la Meinau, surtout en première période.



C'est ainsi qu'ils ont été menés 1-0 à la mi-temps après un but de Guéla Doué, d'une frappe puissante à ras de terre dans un angle très fermé, profitant du manque de couverture coupable de Radoslaw Majecki (29e).



Monaco a pourtant eu deux occasions nettes de marquer par Breel Embolo, mais le Suisse, d'abord idéalement lancé en profondeur, a perdu son duel avec Djordje Petrovic (18e), avant d'envoyer une frappe décevante alors qu'il était au coeur de la surface alsacienne (40e).

Adi Hütter a donc sorti son attaquant au profit de George Ilenikhena à la mi-temps.



Mais ce choix n'a pas sorti ses joueurs de l'apathie. Ben Seghir l'a fait, marquant un doublé salvateur, d'abord d'un penalty après une main de Diego Moreira sur sa ligne (79e), puis d'une reprise à la réception d'un centre à l'issue d'une attaque rapide (89e).

Dans la foulée, Ilenikhena a récupéré le ballon dans les pieds d'Abakar Sylla, coupable, avant de tromper Petrovic pour mettre un terme au suspense.



Les Strasbourgeois, qui voulaient refaire le même coup que contre Marseille (1-0) fin septembre sur cette même pelouse, regretteront le manque d'adresse de Dilane Bakwa en fin de première période, qui aurait dû doubler le score, mais a complètement raté sa frappe dans un face-à-face avec Radoslaw Majecki (45e).