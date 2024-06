France-Belgique : Mbappé-Faes et les duels du match

30/06/2024

Le buteur des Bleus Kylian Mbappé contre le défenseur des Diables Rouges Wout Faes, qu'il a déjà martyrisé en Ligue 1, ou Jules Koundé face au dribbleur Jérémy Doku figurent parmi les duels de France-Belgique, lundi à Düsseldorf en 8e de finale de l'Euro-2024.



Interrogé par les médias belges sur ses retrouvailles avec Kylian Mbappé, Wout Faes disait ne pas se rappeler précisément de leurs précédents duels quand le Belge évoluait à Reims (2020-2022).

Mais ils se sont croisés trois fois en Ligue 1 et chaque fois l'ex-Parisien a nettement pris le dessus. Son PSG a remporté deux victoires 4-0, une autre 2-0, et le capitaine de l'équipe de France a signé trois buts et une passe décisive.



De toutes façons, "on devra défendre en équipe contre la France. Ce n'est pas tout seul qu'on arrête Mbappé ou (Ousmane) Dembélé", prévient Faes. "Tout le monde devra être à 110 % pour être compétitif".

Mbappé n'est pas encore au sommet de son art, gêné notamment par son masque pour protéger son nez cassé. A l'Euro, il n'a marqué qu'un but sur penalty contre la Pologne (1-1) et provoqué un but contre son camp de l'Autriche (1-0).



"Jérémy Doku est un des meilleurs dribbleurs d'Europe", prévient William Saliba, qui l'a croisé lors des chocs Arsenal-Manchester City, "mais Jules aussi est un très bon défenseur. Il a livré trois très grosses performances (à l'Euro), je suis sûr qu'il fera le job".

Le "Gunner" promet aussi d'aider Koundé, "on peut être en deux contre un ou en couverture".

"Jérémy, j'ai joué avec lui à Rennes", rappelle Eduardo Camavinga. "Défendre contre lui, c'est difficile, son dribble est explosif, agressif".



Doku a des failles, il a coûté le seul but encaissé par son équipe, contre la Slovaquie (1-0). "J'assume totalement cette mauvaise passe. Mais je ne vis pas avec le passé", promet-il.

"Le coach voudrait que je sois plus décisif, que je tente davantage ma chance", quitte à être "parfois moins collectif", ajoute Doku. "Mais je ne veux pas être meilleur dribbleur du tournoi et que la Belgique soit éliminée".



"Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui apprécient de jouer contre Romelu Lukaku", prévient William Saliba, qui va devoir contenir le puissant avant centre des Diables Rouges avec son compagnon de la charnière centrale française Dayot Upamecano.

Contre un tel joueur, "il ne faut pas se jeter", ajoute-t-il. "On sait qu'il est costaud. Il ne faut pas trop le coller. J'ai eu la chance de jouer contre quelques attaquants comme ça. On va essayer de bien le bloquer".



"Il est très fort physiquement", confirme Upamecano, "il marque beaucoup de buts", déjà 85 avec les Diables Rouges.

Mais à l'Euro, la poisse lui colle aux crampons: trois buts lui ont été refusés par la vidéo, ce qui lui rappelle celui qu'il pensait avoir marqué contre les Bleus en fin de demi-finale de Ligue des nations 2021. Et Théo Hernandez avait signé dans la foulée le but vainqueur (3-2)...



N'Golo Kanté a impressionné par son incroyable et intact abatage pendant cet Euro, après deux ans loin des Bleus. Mais le roi de la récupération n'a pas encore croisé en Allemagne de virtuose tel que Kevin De Bruyne, le capitaine et maître à jouer des Belges.

"Pas de botte secrète" pour contrer "KDB", prévient Camavinga, qui l'a souvent croisé lors de Real Madrid-Manchester City. "Il aime bien se déplacer beaucoup sur le terrain. Le plus important ça va être d'être compact défensivement".



De Bruyne de son côté redoute "les qualités de la France, à commencer par sa solidité défensive. C'est une équipe qui laisse peu d'espace. Nous ne sommes clairement pas favoris mais cette position d'outsider me convient parfaitement", a-t-il dit dans Het Laatste Nieuws.



"Il ne faut pas tomber dans ce piège-là", rigole Ibrahima Konaté. "Là, ils essaient de mettre toute la pression de notre côté. Mais non, il n'y a aucun favori. C'est 50-50". Et ça se jouera notamment sur plusieurs duels sur le terrain.



Programme

Huitièmes de finale

Lundi

17h00 : France-Belgique

20h00 : Portugal-Slovénie