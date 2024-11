Franc succès de la «Semaine du Maroc au Chili»

Le Centre culturel La Moneda, au cœur de Santiago, a accueilli jeudi soir le lancement de la « Semaine du Maroc au Chili », marqué par un franc succès en présence de nombreux officiels chiliens des pouvoirs exécutif et législatif et de plus de 400 autres invités.



La «Semaine du Maroc au Chili» est organisée jusqu'au 8 décembre à l’initiative de l’ambassade du Royaume à Santiago, pour célébrer différentes facettes de la culture marocaine et faire connaître au public chilien les réalisations accomplies par le Royaume dans différents secteurs.



A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Ghali, a indiqué que la tenue de cet événement est une « expression d’affection à l’égard du peuple chilien, avec lequel le Maroc partage les valeurs de respect, de fraternité et de soutien réciproque ».



La diplomate marocaine a rappelé la visite effectuée par SM le Roi Mohammed VI au Chili en 2004, qui « a laissé un grand legs culturel et civilisationnel, représenté par le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations » dans la ville chilienne de Coquimbo.



Cette semaine, a ajouté Kenza El Ghali, va au-delà des expressions culturelles telles que l’artisanat, la gastronomie, la mode, la musique, la calligraphie, en visant également les étudiants des plus prestigieuses universités du Chili, auxquels elle fait connaître le Maroc à travers des conférences données par d’éminents professeurs marocains.



L’ambassadeur du Maroc a également évoqué le Forum d’affaires qui réunira des entrepreneurs des deux pays pour explorer les opportunités d’investissements et d’échanges commerciaux.



Elle a ajouté que cette semaine coïncide avec la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, soulignant que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, est étroitement associée à cette semaine.



Intervenant à son tour, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a souligné que « ce n'est pas un hasard si cette semaine du Maroc au Chili coïncide avec la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année», rappelant que "le peuple marocain considère la question palestinienne comme une question nationale ».



M. Cherkaoui a ajouté que « le Maroc continue de soutenir cette question à travers les missions assignées au Comité Al-Qods, sur les plans politique et juridique, grâce aux efforts de la diplomatie marocaine, et sur le plan humanitaire, via les projets mis en œuvre par l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et du développement social et humain ».

A cette occasion, l’assistance a suivi la projection d’un film institutionnel sur les actions menées par l’Agence en soutien au peuple palestinien.



La ministre chilienne de la culture, Carolina Arredondo Marzán, a affirmé que la « Semaine du Maroc au Chili » est « la preuve vivante des intenses échanges culturels entre le Chili et le Maroc, qui partagent une passion pour l’art, la musique et d’autres expressions célèbrant le patrimoine culturel ».



Pour sa part, la sous-secrétaire d’Etat aux relations extérieures, Gloria de La Fuente, a indiqué que la diplomatie culturelle est un outil fondamental dans le rapprochement des nations.



L’inauguration de la « Semaine du Maroc au Chili, a été marquée par la présence de la présidente de la chambre des députés, Karole Cariola, du vice-président du Sénat Matias Walker, du secrétaire général du gouvernement, Alvaro Elizalde Soto, du ministre de l’éducation, Nicolas Cataldo, de la ministre de la santé, Ximena Aguilera, de la ministre des travaux publics, Jessica Lopez et de la sous-secrétaire d’État chargé du tourisme, Veronica Pardo, ainsi que de plusieurs autres hauts responsables chiliens et membres du corps diplomatique accrédité au Chili.

Bouillon de culture

"Khamis Al Andaloussiates"



La 22ème édition de "Khamis Al Andaloussiates" (Jeudi des Andalousies), organisée par l’association Ribat Al Fath pour le développement durable, a célébré, jeudi à Rabat, la musique d'"Al Ala" avec une prestation créative qui a captivé les passionnés et amateurs de ce genre musical.

La soirée musicale, dirigée par l'orchestre de l'association des Étoiles de l'Andalousie sous la houlette d'Abdessalam El Amlahi El Ouezzani, a été une occasion pour prêter l'oreille à un ensemble de "sanâat" et de "miyazen" de ce genre musical, dont les admirateurs et amateurs apprécient particulièrement ses "nobat" mêlant poésie raffinée et mélodies profondes.

Lors de cet événement artistique, qui a réuni des personnalités du monde de l'art et de la culture, un hommage a été rendu aux pionniers de cet art, notamment Mohammed Ben El Hussein El Haik, qui a préservé cet héritage oral et l'a consigné dans son célèbre ouvrage "Konnach El Haik", qui classe les "sanâat" et leurs mélodies.

Sous l'emprise de l’envoûtante musique d'"Al Ala", le public a chanté en harmonie avec l'orchestre, qui a excellé dans l'interprétation de morceaux qui préservent leur authenticité et aspirent constamment à la nouveauté.

Cette rencontre a été aussi l'occasion de souligner l'importance de cet art authentique auprès des Marocains, et la nécessité de le transmettre aux générations futures, et de l'enseigner dans les conservatoires de musique.