Fouzi Lekjaa : Un programme annuel dédié à la sélection nationale U20 sera mis en place après la Coupe arabe

18/07/2022

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa a assuré qu'un programme annuel dédié à la sélection nationale des moins de 20 ans sera mis en place après la participation des Lionceaux de l'Atlas à la Coupe arabe, prévue en Arabie Saoudite du 20 juillet au 6 août prochain.



M. Lekjaa, qui rendait visite samedi à la délégation de la sélection nationale en partance pour l’Arabie Saoudite, a fait savoir que ce programme, dont la mise en place sera supervisée avec la Direction technique nationale, comprendra la programmation de matchs amicaux internationaux avec de grandes sélections dans le but de développer leur niveau.



Soulignant que la sélection nationale U20 se doit d’honorer le football national en Coupe Arabe et « signer un rendement à la hauteur de son image et du talent de ses joueurs de haut niveau », il a invité les joueurs de l’équipe nationale U20, qui constituent l’avenir du football marocain, à travailler avec sérieux et professionnalisme.



« Le Maroc comptait et compte toujours plusieurs joueurs talentueux à l’image de la génération 2005 qui s’était classée 4ème lors de la Coupe du monde disputée aux Pays-Bas », a-t-il rappelé, ajoutant que « la persévérance dans le travail constitue le seul moyen de former des générations à même de porter le maillot national dans différentes catégories». «Ce développement du niveau passe par l’intérêt qui doit être accordé à tous les aspects de la formation et la préparation, notamment le volet médical et nutritif», a-t-il poursuivi.



Les Lionceaux de l'Atlas ont été versés dans la poule F de la Coupe arabe des moins de 20 ans avec le Soudan et la Palestine.