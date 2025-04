Fouzi Lekjaa: Le Mondial-2030 s'inscrit dans une dynamique de développement alliant l’économique et le social

10/04/2025

L’organisation du Mondial-2030 de football au Maroc s'inscrit dans une dynamique de développement spécifique, car alliant l’économique et le social, a indiqué le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, mercredi à Rabat.



L’organisation du Mondial-2030 s’inscrit dans une dynamique de développement amorcée au Maroc, avec comme spécificité un essor où l’économique et le social avancent à la même vitesse, conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI qui veut que le sport constitue un levier d'inclusion sociale, a affirmé le président de la FRMF, à l’occasion du World Football Summit (WFS Rabat 2025), organisé les 9 et 10 avril à l’université Mohammed VI polytechnique (UM6P).



En effet, la politique d’organisation d’événements sportifs majeurs est une stratégie à long terme qui vise le développement des infrastructures, mais aussi des capacités de formation et d'encadrement de manière à faire du foot un facteur de développement humain, a expliqué M. Lekjaa, qui animait un panel consacré à la diplomatie du football et du tourisme et à la mise en valeur de la civilisation à l’horizon de la Coupe du monde 2030.



Dans ce sens, M. Lekjaa a mis en avant l’héritage humain de cet événement majeur, qui sera co-organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, et la valeur du foot comme levier de l'inclusion sociale et comme sport porteur de valeurs de développement, de bien-être et de cohabitation.



Au-delà de l’aspect économique, le Mondial-2030 laissera un héritage humain, à travers la formation des jeunes et leur initiation aux valeurs du football, a souligné le responsable marocain, mettant en relief l’impact considérable de cette discipline sportive sur l'unité et la cohabitation des peuples.



Par son caractère universel, la pratique footballistique rassemble les gens au-delà des frontières et donne la part belle au travail collectif et au développement par groupe, a-t-il relevé.



De son côté, le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Achraf Fayda, a indiqué que le Mondial-2030 sera l’occasion de mettre la passion du football et la fierté d'appartenance au service du tourisme et de faire rayonner davantage l’image du Maroc à l’international.



Citant à ce propos l’exemple de la performance de la sélection marocaine lors de Mondial organisé au Qatar, qui a contribué à promouvoir l’image du Maroc dans le monde, il a assuré que les efforts déployés visent désormais à mettre à profit la mobilité transméditerranéenne durant la Coupe du monde 2030 pour consolider les acquis et aller de l’avant dans le développement du tourisme national.



Pour sa part, l’ambassadeur d'Espagne à Rabat, Enrique Ojeda Vila a affirmé que le Mondial-2030, le premier à être organisé dans deux continents, constitue à la fois un défi et une responsabilité.

Abordant les différents aspects que revêt cet événement, M. Vila a mis l’accent sur la dimension humaine à travers l’implication des jeunes.



Placé sous le thème "Cultiver l'héritage futur de la Coupe du Monde pour l'Afrique", le WFS Rabat 2025 est organisé en partenariat avec EVOSPORT, filiale de l'UM6P, et en collaboration avec la FRMF.