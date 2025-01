Fouzi Lekjaa: Le Maroc a réuni toutes les conditions pour la réussite de la CAN-2025

29/01/2025

Le Maroc a réuni l’ensemble des conditions logistiques pour assurer la réussite de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025) de football, a indiqué, lundi à Rabat, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.



Le Royaume a veillé à assurer les moyens nécessaires au succès de cette Coupe d’Afrique, que ce soit en termes d'infrastructures, de stades, de terrains d’entraînement au d’autres aspects logistiques liés à cette compétition, a affirmé M. Lekjaa lors de la cérémonie de tirage au sort de la CAN-2025.



Les supporters trouveront les conditions optimales répondant à leurs besoins lors de cette compétition, appelée à être une opportunité pour semer la joie et consolider les ponts d’amitié entre les peuples africains, a assuré M. Lekjaa, relevant que la réussite de la CAN-2025 sera le prélude au succès de la Coupe du monde-2030.



Le responsable a souligné que l’organisation de la Coupe d’Afrique jouit du suivi personnel de SM le Roi Mohammed VI, ce qui témoigne de la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les activités sportives en général et la place qu’occupe la dimension africaine dans la Vision Royale.



Remerciant les responsables africains pour avoir confié l’organisation de cette grand-messe du football africain au Maroc, le président de la FRMF a indiqué qu’il s’agit d’un challenge que le Royaume a relevé avec sérieux et engagement.



Le Maroc a toujours été lié aux pays africains sur les plans commercial, civilisationnel, intellectuel, scientifique et artistique, a souligné M. Lekjaa, affirmant que l’organisation de la CAN offre l’occasion pour réitérer l’engagement du Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, envers les frères africains, pour aller de l’avant vers un avenir commun dans le sport et le développement.



Le responsable a indiqué que l’organisation de cette compétition s’inscrit dans la continuité naturelle d’une longue histoire commune, ajoutant que le Maroc est parvenu, en collaboration avec les frères africains, à façonner un patrimoine partagé et des identités imbriquées et à écrire des pages de soutien et de collaboration, notamment à l’époque de lutte pour la liberté et l’indépendance.