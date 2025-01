Foundever : Yassine Guerraoui nommé directeur de la communication au Maroc

Foundever, leader mondial dans le secteur des services clients, annonce la nomination de Yassine Guerraoui en tant que directeur de la communication pour ses activités au Maroc.



Fort d’une expertise éprouvée dans la stratégie et la gestion de la communication, M. Guerraoui jouera un rôle clé dans le renforcement de la notoriété et de la visibilité de Foundever sur le marché marocain, indique le groupe dans un communiqué.



Ainsi, il sera chargé de développer et de piloter des initiatives innovantes qui soutiennent les ambitions stratégiques de l’entreprise, tout en favorisant l’engagement de ses collaborateurs et en consolidant les relations avec ses partenaires externes, poursuit la même source.



Avec une carrière riche en réalisations, M. Guerraoui possède une expérience diversifiée couvrant la définition de stratégies de communication alignées sur les objectifs d’entreprise, la création de programmes mobilisateurs pour engager les équipes, la gestion des relations médias et des partenariats stratégiques pour renforcer l’image de marque, ainsi que la communication de crise pour préserver la réputation organisationnelle, rapporte la MAP.



Expert en marketing digital et événementiel, il excelle dans l’élaboration de campagnes à fort impact, alliant créativité, stratégie et technologie pour accroître la notoriété et la réputation des entreprises qu’il accompagne.



Dans son nouveau rôle, il aspire à positionner Foundever comme un employeur de choix et un acteur incontournable dans le secteur de l’expérience client au Maroc.



A cette occasion, M. Guerraoui a déclaré, cité par le communiqué : "Je suis honoré de rejoindre Foundever et enthousiaste à l’idée de contribuer à l’excellence de l’entreprise en matière de communication".



"Mon objectif est de construire des ponts entre nos collaborateurs, nos clients et nos parties prenantes, tout en valorisant les valeurs et l’engagement de Foundever sur le marché marocain", a-t-il ajouté.