Forum régional de la PME de Marrakech-Safi

17/12/2019

La 2ème édition du Forum régional de la petite et moyenne entreprise (PME) de Marrakech-Safi aura lieu jeudi prochain, à Marrakech, sous le thème "Contraintes et perspectives de financement des PME".

Organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Marrakech-Safi, cette manifestation socioéconomique sera l’occasion de débattre du financement de cette catégorie d’entreprises et des différents mécanismes relatifs à l’appui et l’accompagnement des initiatives entrepreneuriales, indique un communiqué des organisateurs.

Cette rencontre, initiée en collaboration avec des opérateurs économiques représentant différents secteurs, des enseignants universitaires et des établissements bancaires, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la CCIS de Marrakech-Safi visant à accompagner les PME et les aider à contribuer avec efficacité au développement économique aux niveaux régional et national, rapporte la MAP.

Ce forum vient aussi en application des Hautes orientations Royales contenues dans le discours Royal prononcé devant les membres des deux Chambres du Parlement à l’occasion de l'ouverture de la première session de la 4ème année législative de la 10ème législature, dans lequel le Souverain avait incité le secteur bancaire à "une implication positive plus vigoureuse dans la dynamique de développement que connaît notre pays" et à simplifier et faciliter l’accès des jeunes entrepreneurs et les PME au financement et crédit.

Cet événement ambitionne ainsi d’informer les très petites et moyennes entreprises (TPME) sur toutes les composantes du système financier dans ses volets législatif et juridique au Royaume ainsi que les difficultés qui entravent l’expansion de ces entreprises.

Au menu de cette rencontre des thématiques qui auront pour finalités d’analyser le cadre législatif et juridique des opérations de financement des PME, de mettre en exergue le rôle de la Caisse centrale de garantie (CCG) dans l’accompagnement des PME et présenter les programmes de financement et d’appui aux PME par le secteur bancaire.