Forum économique Maroc-Finlande : Une volonté commune de promouvoir les opportunités de partenariat et d'investissement

02/05/2025

Les opérateurs économiques marocains et finlandais ont exprimé, mardi à Casablanca lors du Forum économique Maroc-Finlande, leur volonté commune de promouvoir les opportunités de partenariat et d'investissement.



Organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) en partenariat avec Business Finland, cette rencontre a permis à ces opérateurs, actifs dans des secteurs stratégiques à fort potentiel tels que la logistique, la santé, les mines, le digital et l'énergie, d'identifier les leviers d'un partenariat innovant et durable, fondé sur la complémentarité des expertises et l'ouverture sur les marchés régionaux et internationaux.



A cette occasion, le ministre finlandais de la Coopération au développement et du Commerce extérieur, Ville Tavio, qui effectue une visite de trois jours au Maroc, a mis en avant la position stratégique du Maroc et sa stabilité politique, soulignant que le Royaume est un "hub régional incontournable pour l'Afrique du Nord".



M. Tavio a notamment salué l'environnement propice aux affaires, les ambitions fortes du Maroc en matière d'investissement, ainsi que ses infrastructures modernes et son écosystème numérique, rapporte la MAP.



En outre, il a rappelé que le Maroc se prépare à accueillir plusieurs événements d'envergure, dont la Coupe du monde FIFA 2030 et la Coupe d'Afrique des Nations 2025, relevant que "ces projets offrent de nombreuses opportunités aux entreprises finlandaises dans divers secteurs".



De son côté, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a insisté sur la nécessité de créer des emplois pour accompagner le développement des talents au Maroc. "Nous formons énormément de talents, mais il nous faut désormais créer les opportunités professionnelles qui leur correspondent", a-t-il dit.



M. Mezzour a, parallèlement, présenté la vision du Royaume pour les six prochaines années, axée sur l’extension du réseau de transport, la montée en puissance technologique et l’amélioration des conditions de vie de la population.



Au niveau du continent africain, le ministre a partagé la vision du Maroc pour les vingt prochaines années, une ambition stratégique autour de l'Atlantique et du Sahel, à travers des projets de plusieurs milliards de dirhams destinés à assurer la sécurité alimentaire, améliorer la logistique et renforcer l’intégration régionale.



Par ailleurs, le vice-président de la CGEM, Mehdi Tazi, a mis en lumière la transformation industrielle remarquable du Maroc au cours de la dernière décennie.



Il est revenu sur les complémentarités naturelles entre le Maroc et la Finlande, notamment dans l’agriculture durable, les technologies vertes et l’emballage écologique, soulignant les synergies possibles dans le domaine du tourisme, en croisant l'attractivité culturelle et naturelle marocaine avec l’expertise finlandaise en matière de tourisme expérientiel et responsable.



Pour M. Tazi, cette convergence ouvre la voie à des partenariats innovants, capables de répondre aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire.

Le vice-président de la CGEM a aussi mis en avant l’accès stratégique qu’offre le Maroc grâce à ses 50 accords de libre-échange, permettant aux entreprises finlandaises de toucher plus d’un milliard de consommateurs.



Dans ce sens, il a évoqué le potentiel immense des énergies renouvelables où l’alliance entre ressources marocaines et technologies finlandaises pourrait donner naissance à un corridor énergétique durable entre l’Afrique et l’Europe.



Cette rencontre économique a été marquée par la présence d’une délégation finlandaise pour renforcer la compréhension du marché marocain, établir de nouveaux partenariats et consolider la coopération existante.