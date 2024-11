Forum de l’entrepreneuriat d'Al Hoceima : Une série de mesures pour numériser le secteur touristique

18/11/2024

Les participants à la 3ème édition du Forum de l’entrepreneuriat d’Al Hoceima tenu sous le thème "Le tourisme à l’ère du numérique", ont proposé un ensemble de recommandations visant à développer le secteur touristique dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à travers le renforcement de la numérisation, l’augmentation des investissements et la promotion de l’innovation.



Les recommandations émises à l'issue de cet événement, organisé à l’initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), en partenariat avec l’Ecole nationale des sciences appliquées (ENSA) d’Al Hoceima, soulignent ainsi la nécessité d’améliorer la promotion numérique du tourisme dans cette région.



Parmi les mesures proposées figurent le développement de plateformes numériques spécialisées mettant en avant les atouts touristiques d’Al Hoceima, l’encouragement à l’utilisation d’outils numériques et d’applications intelligentes pour améliorer l’expérience des visiteurs (comme les réservations d’hébergement et les visites virtuelles) et la création d’une plateforme numérique présentant une carte touristique complète de la région, rapporte la MAP.



Ce forum, placé sous le signe "La transition numérique pour un développement touristique durable dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima", a plaidé pour la mise à jour et l’application de programmes de développement touristique régionaux, mettant l’accent sur des projets renforçant l’attractivité des provinces, notamment dans le domaine du tourisme écologique et maritime, tout en encourageant les investissements publics et privés dans les infrastructures touristiques et les projets de tourisme durable, avec l’octroi d’incitations fiscales et financières aux investisseurs locaux et étrangers.



Parmi ces recommandations figurent également le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), l'amélioration et l'extension des ports et des infrastructures maritimes pour renforcer l'attractivité du tourisme côtier, l'investissement dans les infrastructures touristiques littorales telles que les hôtels, restaurants et produits maritimes, ainsi que la promotion de programmes de formation innovants intégrant la technologie et la réalité virtuelle.



Ces recommandations ont, en outre, souligné l’importance de promouvoir des partenariats entre les établissements éducatifs et les acteurs du secteur touristique, d’intensifier les efforts de promotion numérique des sites archéologiques de la province, de garantir l'équité territoriale dans la création et la construction des projets touristiques à Al Hoceima, tout en portant une attention particulière aux institutions indirectement impliquées dans le secteur touristique, telles que les établissements de santé et autres.



Ainsi, les intervenants ont proposé la création d’un observatoire touristique au niveau de la province, chargé de collecter et d’analyser les données pour l’élaboration de plans et de programmes touristiques globaux et durables.



Il est à noter que ces recommandations visent à soutenir le développement du secteur touristique dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima de manière intégrée et durable, tirant parti des avancées numériques et assurant l’intégration entre les infrastructures, les ressources humaines et l’innovation, afin de renforcer l’attractivité de la région en tant que destination touristique de choix.