Forum d'investissement et de commerce égypto-marocain : Ali Tazi appelle à une alliance économique intégrée et durable

05/05/2025

Le président du Conseil d’affaires Maroc-Egypte, Mohamed Ali Tazi, a appelé, dimanche au Caire, à la création d'une alliance économique intégrée et durable entre les deux pays.



Loin de vouloir conclure des affaires rapides ou des initiatives circonstancielles, il s'agit de jeter les bases d'une alliance économique durable, pour créer des emplois, transmettre les connaissances et améliorer la compétitivité des systèmes industriels des deux pays, a-t-il dit à l'ouverture du Forum d'investissement et de commerce égypto-marocain, marqué par la participation de responsables, d'acteurs économiques et d'hommes d'affaires des deux pays.



M. Tazi a plaidé à cet égard pour une approche concrète basée sur la construction d’un avenir commun, la confiance, la complémentarité et la planification à long terme, estimant que le Maroc et l'Égypte, grâce à leur position géographique et à leurs infrastructures modernes, et animés d'une vision réformiste de leurs dirigeants respectifs, disposent de tous les atouts pour s'imposer en pôles économiques complémentaires dans des secteurs comme l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables, les transports et la logistique, ou encore dans le secteur financier.



Dans son intervention lors de ce forum, organisé sous le thème "Un partenariat économique large", M. Tazi a souligné que plus qu'un partenaire, l'Egypte constitue aussi pour le Royaume une plateforme stratégique pour s’ouvrir sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique de l'Est, au moment où le Maroc représente une porte d’entrée naturelle vers l’Afrique de l’Ouest et l’Europe, rapporte la MAP.



De même, il a émis l’espoir de voir ce forum marquer le début d’un processus institutionnalisé et structuré, à travers un programme conjoint de soutien aux petites et moyennes entreprises, un cofinancement et une assistance technique spécialisée.



Il s'agit aussi de la création d'une plateforme numérique maroco-égyptienne pour échanger des opportunités et promouvoir une communication sectorielle fluide entre les acteurs économiques et l'organisation de réunions semestrielles alternativement dans les deux pays pour évaluer l’avancement et la mise en œuvre des projets convenus, a-t-il expliqué.

Selon lui, l'enjeu consiste à ériger le Conseil d'affaires Maroc-Egypte en interlocuteur unique pour les acteurs du secteur privé, afin d'assurer la mise en œuvre effective des recommandations et l'accompagnement des investissements.



M. Tazi a aussi mis l’accent sur la nécessité d’activer l'ensemble des dispositions prévues par l'Accord d'Agadir, qui constitue un cadre régional prometteur pour l'intégration économique et commerciale entre les Etats membres, à leur tête le Maroc et l'Égypte, ce qui est de nature à ouvrir de vastes opportunités aux exportations marocaines et renforcera le positionnement des produits du Royaume tant sur les marchés régionaux qu'internationaux.



Le président du Conseil d'affaires Maroc-Egypte (côté marocain) a mis l'accent sur l'importance de bâtir un nouveau modèle de relations économiques entre les deux pays, basé sur un partenariat mature et durable et axé sur la création de valeur ajoutée commune, et non seulement sur l'échange de biens et de services.



Ce forum constitue une occasion pour les entreprises des deux pays d'explorer de nouvelles perspectives dans des secteurs à fort potentiel d'investissement et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les exportateurs marocains afin d'accéder au marché égyptien, en plus de la signature de partenariats bénéfiques pour les deux parties.



L'évènement a connu la participation d'hommes d'affaires et d'entreprises marocaines opérant dans divers domaines d'exportation, notamment l'agriculture, l'industrie alimentaire et automobile, l'électricité, l'électronique, le textile, les produits de la mer, l'énergie et les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques, les produits médicaux et paramédicaux, les cosmétiques et la construction.



Coprésidé par M. Hejira et le ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce, Hassan El-Khatib, le forum a mis l'accent sur l'important potentiel de coopération et de complémentarité entre les deux pays, à même de leur permettre de s'ouvrir à des partenariats avec d'autres pays africains.