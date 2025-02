La 2ème édition du Forum Nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes (WEFE) s’est achevée, jeudi à Tanger, après deux jours d’échanges consacrés à la gestion intégrée des ressources naturelles et des moyens pratiques d’inclure l’approche nexus dans les décisions politiques.



Réunissant plus de 400 participants venus de 40 pays, l’événement a permis de discuter et de débattre du renforcement de la coopération entre décideurs politiques, scientifiques, entrepreneurs et acteurs de la société civile, en mettant en évidence la nécessité d’une approche coordonnée face aux défis du changement climatique, de la raréfaction des ressources et de la sécurité alimentaire, rapporte la MAP.



Dans une allocution donnée à l’occasion de la cérémonie de clôture, la représentante du comité organisateur de l’évènement, Hajar Khamlichi a exposé plusieurs recommandations, émises lors des divers panels, pour l’implémentation de l’approche nexus, ainsi que pour une action effective et commune visant à lutter contre le changement climatique.



Dans ce sens, elle a mis en avant l'importance d'une gouvernance plus cohérente et interconnectée, appelant à l’intégration de l’approche nexus dans les politiques nationales afin d’harmoniser les stratégies climatiques, énergétiques, agricoles et environnementales.



Un accent particulier a été mis sur le rôle des collectivités locales, qui doivent être impliquées dans la prise de décision, ainsi que sur la nécessité de renforcer la coopération régionale et transfrontalière, notamment en Méditerranée et en Afrique, où les ressources en eau et en énergie sont partagées.



Elle a également mis en avant la nécessité de promouvoir l’innovation locale et d’encourager le partage des connaissances à l’échelle régionale afin de favoriser la réplication des bonnes pratiques, ajoutant que le développement de modèles économiques inclusifs se révèle être un levier essentiel pour garantir l’accès des petits exploitants agricoles et des populations vulnérables aux technologies durables.



Il a été recommandé, par ailleurs, d’impliquer directement les populations dans la conception des projets, de renforcer l’éducation et la formation sur la gestion des ressources et de faciliter l’accès aux technologies vertes grâce à des mécanismes de financement adaptés, tels que les subventions ciblées et la finance participative, en vue de renforcer l’adhésion des communautés locales pour assurer la réussite des politiques de transition durable.



Mme Khamlichi a également souligné la nécessité de mobiliser des fonds internationaux pour soutenir les projets intégrés et d’encourager les partenariats public-privé afin de garantir des investissements à grande échelle, notant que l’essor de secteurs stratégiques comme l’hydrogène et les énergies renouvelables dépendra d’une structuration efficace des mécanismes financiers, combinant financement climatique, investissements à impact et modèles hybrides adaptés aux besoins du terrain.



Et de conclure que ces recommandations doivent se traduire en actions concrètes, en s’appuyant sur les engagements pris par les différentes parties prenantes pour intégrer l’approche nexus dans les politiques publiques, les stratégies économiques et les initiatives locales.



La 2ème édition du Forum Nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystèmes (WEFE), placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et tenue à l’initiative du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a été l’occasion de réunir des dirigeants politiques, des experts du domaine ainsi que des représentants d’institutions nationales et internationales pour aborder des enjeux majeurs tels que la raréfaction des ressources et la transition énergétique.