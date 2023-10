“Forum Ibn Rochd” se félicite de l’attribution de la Coupe du monde 2030 à la candidature commune du Maroc, de l'Espagne et du Portugal

06/10/2023

L'association d'amitié Andalousie-Maroc «Forum Ibn Rochd» a exprimé sa joie après l’annonce des pays hôtes de la Coupe du monde 2030.



«La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a accordé l'organisation de la coupe du monde de football 2030 à la candidature commune du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. En tant que geste commoratif du centenaire de la première coupe du mondial organisé en Uruguay en 1930, la FIFA a également confié à l’Uruguay, à l’Argentine et au Paraguay, les premiers matchs que disputeront les équipes de ces pays d'Amérique latine», lit-on dans le communiqué de cette association.



Elle a également félicité les promoteurs de la candidature commune, assurant que «cet événement mondial important permettra non seulement le déroulement des activités sportives qui lui sont associées, mais aussi une plus grande coopération, rapprochement et la réalisation de projets dans les domaines social, éducatif et culturel de nos trois pays».



Le Forum Ibn Rochd, qui s’est dit «fidèle à son principe de "promouvoir l'esprit de concorde et de coexistence séculaire" entre nos pays, auxquels le Portugal se joint naturellement dans ce cas pour des raisons historiques, participera autant que possible aux actions communes visant à favoriser le développement humain, culturel et social de nos peuples».



A rappeler que l'association d'amitié Andalousie-Maroc ''Forum Ibn Rochd’’, qui s'assigne pour objectifs la promotion des relations entre le Maroc et l’Espagne et la consolidation du rapprochement entre les deux peuples voisins sur la base du respect et de la confiance, a vu le jour récemment en Espagne.



L’association, qui compte jusqu’à présent plus de 200 membres des deux côtés du Détroit de Gibraltar, se fixe pour mission le renforcement de la connaissance mutuelle entre les deux peuples à travers diverses activités.