Forum Attawassol des Marocains du monde du 9 au 11 août à Casablanca: Ambitions Maroc 2030

08/08/2024

L'édition 2024 du Forum Attawassol des Marocains du monde sera organisée à Casablanca du 9 au 11 août.



Dans un communiqué de presse, les organisateurs ont affirmé que le programme de l'édition 2024 du Forum Attawassol des MDM, placé sous le thème "Ambitions Maroc 2030", reflète l’évolution de la migration marocaine et les dynamiques qu’elle induit.



L'année 2030, qui sera marquée par un grand évènement, à savoir l'organisation de la Coupe du monde de football au Maroc, est un horizon des mobilisations pour la concrétisation des ambitions qu'expriment les Marocains du monde pour leur pays : la pleine citoyenneté, le développement intégré et la solidarité nationale.



Les organisateurs ont, par ailleurs, souligné que les aspirations citoyennes de la communauté marocaine à l'étranger, sont en adéquation avec les droits constitutionnels et les orientations Royales claires et précises.

Un développement intégré, qui garantit l'accès aux droits pour tous, particulièrement le droit à la santé, à l’éducation, et à un environnement sain



Une solidarité active contre la précarité et pour la défense des droits ici et là-bas, menacés aujourd’hui par la montée de l’extrême droite dans différents pays européens.

Des ambitions 2030 pour des MDM, qui s’inspirent des orientations Royales contenues dans le discours de S.M le Roi du 20 août 2022, et qui s’attachent à leur mise en œuvre.



A rappeler que le Forum Attawassol des Marocains du monde est une initiative de la société civile. Il se définit comme un espace d'échanges, de réflexion et d'expertises axé sur les questions concernant les Marocains de l'étranger.



Représentant plus de 15% de la population, les MDM sont établis dans plus de 100 pays. Ce sont majoritairement des jeunes, avec généralement un haut niveau d’instruction, et des talents multidisciplinaires. Toutes générations confondues, ils se distinguent par leur attachement au pays et par là leur implication à différents niveaux.



