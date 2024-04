Fortunes diverses pour les U17 et U18

25/04/2024

La sélection marocaine masculine U18 de football s’est imposée face à son homologue guatémaltèque par 5 tirs au but à 4 (temps réglementaire:1-1), mercredi dans le cadre de la deuxième journée (groupe B) de l’UEFA Friendship Tournament U18 de Turquie.

L’unique réalisation des Lionceaux de l’Atlas a été signée Seif-Eddine Chlaghmou en première période (21è).

Pour le compte de la 3ème journée, les protégés de Said Chiba affronteront la sélection équatorienne.



De son côté, la sélection marocaine des moins de 17 ans de football a perdu face à son homologue égyptienne (1-3), mercredi dans le cadre de la quatrième journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football de la catégorie, organisé en Algérie.



Les Lionceaux de l'Atlas avaient fait match nul face à la sélection libyenne (1-1), lundi, en match comptant pour la troisième journée.

Lors des deux premières journées du tournoi, les Lionceaux de l’Atlas ont concédé le nul (1-1) face à l'Algérie, avant de s’imposer face à la Tunisie (2-1) pour leur deuxième rencontre.



Le tournoi se déroule en cinq journées, et l'équipe classée première remportera le titre. Les équipes participantes se préparent pour les éliminatoires régionales qui se tiendront au Maroc en novembre pour composter leur billet de qualification à la Coupe d'Afrique des nations 2025.



Voici le programme de la 5e et dernière journée

Vendredi

Tunisie - Libye (15h00)

Algérie - Egypte (18h00)





Stage des U16

La sélection nationale masculine U16 de football effectue, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (banlieue de Salé), en prévision des prochaines échéances, indique la Fédération Royale marocaine de football.



A cet effet, l’entraîneur du Onze national, Nabil Baha, a fait appel à vingt-cinq joueurs dont voici la liste : Ayman Douib, Ahmed Maouhoub et Karim Nassiri (Centre de formation de Saïdia),

Abdelghafour Gorari, Mohamed Kharoubi, Rayan Belhaddad, Rayan Ouahmane, Bilal Sakrate, Mohamed Reda Toumzine et Abdelaadim Naji (RS Berkane), Yhya Nakra, Hamza Bouhadi, Walid El Hani, Alaa Eddine Idali et Zakaria Laaroussi (FUS Rabat), Yassine Zouhir et Mohamed Mouahidi (AS FAR), Marouane Cherkaoui, Ilyass Yakhlef et Adam Bassite (Hassania Agadir), Idriss Ait Cheikh (Centre Chippo), Adam Mardi (Ittihad Tanger), Mohamed Moncef (Wydad Casablanca), Mohamed Nifa (CD 26 de Febrero-Espagne) et Adam Belhat (Deportivo Kostkas-Espagne).