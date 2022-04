Fortunes diverses pour leWydad et le Raja en LDC

24/04/2022

La campagne du Wydad en Ligue des champions d’Afrique se poursuit, alors que le parcours du Raja a été stoppé net au stade des quarts de finale.



Samedi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, les Rouges sont parvenus à décrocher, dans la douleur, le sésame du dernier carré au détriment de la formation algérienne de Chabab Belouizdad (0-0), au moment où la veille, et sur cette même pelouse, les Verts ont été éliminés par l’équipe égyptienne d’Al Ahly (1-1).



Comme prévu, ce n’était pas gagné d’avance pour le Wydad qui, poussé par son public, a assuré l’essentiel, à savoir la qualification. Sa victoire par 1 à 0 au match aller il y a un peu plus d’une semaine au stade 5 Juillet a été capitale dans la mesure où les Wydadis ont joué avec le feu au match retour. Laissant l’initiative à leur adversaire qui jouait son va-tout, les Rouges se sont fait peur sur quelques actions qui, fort heureusement, n’ont pas été concrétisées.



Une prestation qui n’a pas plu au coach du Wydad, Walid Regragui, mais qu’il a tâché de justifier, soutenant que «l’adversaire n’avait rien à perdre et attaquait avec un grand nombre de joueurs». Et d’ajouter que « la victoire au match aller nous a été d’un grand apport, tout comme le public qui n’a pas cessé de donner de la voix afin que l’objectif soit atteint».



Si le WAC est en droit de se targuer de sa performance, ce n’est point le cas pour le Raja, éliminé au tour des quarts. Pourtant, les Verts ont entamé la partie du bon pied, ne tardant pas à débloquer la situation dès la 5ème minute de jeu par l’entremise de Fabrice Ngoma. Mais ce n’était que partie remise. Le National du Caire a pu reprendre les choses en main, bénéficiant dans un premier temps d’un penalty intercepté par l’excellent Anas Zniti.



Malgré ce tir au but manqué, les protégés de Petsu Motsimani n’ont pas lâché le morceau, aidés en cela par un Raja amorphe n’arrivant pas à imposer son style de jeu, n’en déplaise à ses supporteurs présents en masse. Les efforts des Cairotes ont été récompensés juste avant la fin de la première mi-temps suite à un but de Mohamed Abdelmounaim.



A un partout et au vu de la copie rendue par les Verts, leur mission s’était compliquée davantage au grand bonheur d’un adversaire qui a su comment gérer le reste du temps de la partie et s’envoler vers la qualification.



A l’issue de cette opposition, l’entraîneur du Raja, Rachid Taoussi, sous les feux des critiques à l’instar du bureau dirigeant, a indiqué que « la qualification a été ratée au match aller », avant de poursuivre qu’il exprime ses regrets au public et qu’il faut tourner la page pour se concentrer désormais sur les deux tableaux de la compétition nationale : la Botola et la Coupe du Trône.



Deux épreuves où les Rajaouis auront à en découdre avec un Wydad en confiance surtout après sa qualification aux demi-finales, tour où il aura à défier le club angolais de Petro Atletico, tombeur de l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns, et ce après avoir gagné le match aller par 2 à 1 et forcé le nul un partout au retour.



Quant à la deuxième demi-finale, elle mettra aux prises le National du Caire au club algérien de l’Entente de Sétif. Ce dernier a barré la route à l’Espérance de Tunis, se contentant d’un nul blanc à l’aller et d’une victoire par 1 à 0 lors de la seconde manche disputée au stade de Radès à huis clos.



Mohamed Bouarab

