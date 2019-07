Fortunes diverses pour le Wydad et le Raja

​Coupe arabe des clubs Mohammed VI

29/07/2019 Libé

Le Raja et le Wydad de Casablanca ont hérité respectivement du club palestinien Hilal Al Qods et du club soudanais Al Merreikh, à l'issue du tirage au sort des 32è de finale de la Coupe arabe des clubs Mohammed VI, effectué samedi à Rabat. Troisième représentant du Royaume dans la compétition, l'Olympique de Safi s'opposera au club leader du groupe A du tour préliminaire, composé de l'Ittihad de Tanger, Al-Zawraa de l'Irak, le champion de la Somalie et Al Riffa du Bahreïn.

Le deuxième groupe de ce tour préliminaire comprend le club tunisien athlétique bizertin, le champion de Djibouti, le club algérien la Jeunesse Sportive Saoura et le champion des Îles Comores. Les qualifications préliminaires auront lieu du 20 août au 6 octobre.

La cérémonie de tirage au sort a été marquée par la présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, du vice-président du Comité national olympique marocain, Kamal Lahlou et du président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.





​Programme des matchs comptant pour les 32ème de finale



Al Merreikh (Soudan)-Wydad Casablanca

Raja de Casablanca-Hilal Al Qods (Palestine)

Olympique de Safi-le qualifié du groupe A

Al-Qowa Al-Jawiya (Irak)-Al Salmiya (Koweït)

Shabab Al Ordone (Jordanie)-Etoile Sahel (Tunisie)

Al Jaish (Syrie)-Nouadhibou (Mauritanie)

Ismaili (Egypte)-Al Ahli Benghazi (Libye)

Al-Nasr (Oman)-Al Jazira (Emirats arabes unis)

Al Wasl (Emirats arabes unis)-Al Hilal (Soudan)

Al Arabi (Koweït)-Ittihad Alexandrie (Egypte)

Nejmeh SC (Liban)-Espérance de Tunis (Tunisie)

Mouloudia Club d'Alger (Algérie)-Dhofar Club (Oman)

Koweït Sporting Club (Koweït)-Al-Shorta (Irak)

Le qualifié du groupe B-Shabab (Arabie Saoudite)

Le Club sportif constantinois (Algérie)-Al Muharraq Club (Bahreïn)

Al Ahed (Liban)-Ittihad (Arabie Saoudite)