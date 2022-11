Fortunes diverses pour l’ASFAR et la RSB en Coupe de la CAF

11/11/2022

L’AS FAR s’est qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa large victoire par 4 buts à 0, mercredi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Les Militaires ont poinçonné leur billet à la faveur des réalisations de Reda Selim (17è s.p.), Rabie Hrimat (61è), Hamza Igmane (65è) et Monteiro Borges (73è).

A l’aller, l’AS FAR et Djoliba se sont neutralisés (0-0).



Quant à la Renaissance de Berkane (tenante du titre), elle a été éliminée à ce stade de a compétition, après son match nul (0-0) à domicile face à l’équipe tunisienne de l’US Monastir.

A l’aller, les Berkanis s’étaient inclinés sur le score de 1 but à 0.



Le tirage au sort de la phase de groupes de la coupe de la CAF aura lieu le 16 novembre au Caire. Tout comme d’ailleurs celui de la Ligue des champions, épreuve où sont engagés les deux clubs casablancais, le Wydad, tenant du titre, et le Raja, quart de finaliste lors de la précédente édition.