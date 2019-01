Forte présence du produit culturel marocain au Salon international du livre du Caire

Le stand représentant le Maroc au Salon international du livre du Caire connaît une forte affluence et fait l'objet d'un grand intérêt des visiteurs égyptiens, arabes et étrangers de cette manifestation culturelle, curieux d'explorer la diversité et la spécificité du produit culturel marocain.

Nombre d'éditeurs ont affirmé, dimanche, dans des déclarations à la MAP, que le livre marocain est présent en force au salon du Caire à travers des éditions sur l'histoire marocaine, la civilisation andalouse, le Fiqh malékite, les exégèses et les mouvements de résistance dans le Royaume. Dans ce sens, Ahmed Bakali de Dar Al Hikma (maison de sagesse marocaine) a souligné que le Maroc signe, depuis des années, une forte et remarquable présence au Salon international du livre du Caire, notant que le stand marocain connaît, durant les quatre premiers jours de l'ouverture de ce salon, une grande affluence des intellectuels arabes et étrangers, des étudiants et des amateurs du livre, eu égard à la spécificité et la singularité de l'histoire marocaine aux niveaux du Fikh, du Hadith et des exégèses, ainsi qu'aux différentes études et recherches très appréciées au Machrek. Et de poursuivre que l'essentiel des livres exposés au salon traitent de l'histoire marocaine, de la civilisation andalouse, du Fikh malékite, des exégèses, des mouvements de résistance marocains, notant que ces titres représentant différentes maisons d'éditions marocaines sont très prisés par les visiteurs, avides de découvrir le produit culturel marocain diversifié et traitant des thématiques ayant trait tant à la pensée qu'à la littérature.

Cinq maisons d'éditions sont représentées au stand marocain, à savoir Dar Attawhid et Al Aman de Rabat, Dar Attakafa de Casablanca, Bab Al Hikma de la ville de Tétouan et Sliki Ikhwan de Tanger. Le Salon international du livre du Caire (23 janvier-5 février) connaît la participation de 748 éditeurs représentant 35 pays, dont le Maroc.