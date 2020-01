Forte hausse des exportations des produits agroalimentaires entre 2010 et 2018

Une croissance de 97% avec une part d'environ 21% par rapport aux exportations totales du Maroc

28/01/2020

Les exportations des produits agro-alimentaires ont enregistré une croissance de 97% avec une part d'environ 21% par rapport aux exportations totales du Maroc, passant de 29,3 milliards de DH en 2010 à 57,7 milliards de DH en 2018.

En termes de volume, les exportations des produits agroalimentaires ont atteint pour la première fois dans l'histoire du Royaume un volume de l'ordre de 3,1 millions de tonnes durant la campagne 2018-2019, soit une croissance de 9% par rapport à la campagne 2017-2018 et 57% par rapport à la campagne 2010-2011, indique un communiqué publié à l'issue du conseil d'administration de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), Morocco Foodex, tenu récemment à Rabat sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

Le conseil d'administration, qui a connu la participation du président de l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), Fouad Brini, des représentants de la douane, des représentants des interprofessions et professionnels des différentes filières exportatrices et des membres du conseil, a été marqué par la présentation du chantier portant sur la digitalisation du système de contrôle technique «Easy Food Export», fruit d'un partenariat réussi entre Morocco Foodex, Tanger Med, l'administration de la Douane des impôts indirects et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et dont la date de lancement est prévue pour début février 2020, rapporte la MAP.

Il s'agit d'un projet très attendu par les exportateurs qui vise à simplifier les formalités d'exportation, l'amélioration de la transparence du système du contrôle technique et la réduction significative du temps d'accomplissement des procédures d'exportation de Morocco Foodex, précise la même source, ajoutant que le nouveau système va permettre un gain de temps estimé à environ 7 jours pour l'agréage technique des unités d'exportation, environ 2,5 jours pour l'inscription des exportateurs négociants et environ 1,5 jour pour le processus de contrôle de la conformité des produits alimentaires agricoles et maritimes destinés à l'export.

Les membres du conseil ont pu ainsi constater le bon avancement de ce projet qui concerne tous les produits alimentaires agricoles et maritimes exportés, toutes les régions d'exportation et tous les points de sortie.

A noter que les services extérieurs de Morocco Foodex effectuent chaque année environ 140.000 opérations de contrôle au niveau de tout le territoire national, portant sur environ 450.000 lots, et procèdent au prélèvement d'environ 13.000 échantillons pour analyse au laboratoire afin de garantir la conformité des produits alimentaires agricoles et maritimes exportés aux exigences législatives, réglementaires et normatives des marchés de destination. Ces opérations concernent environ 1.400 unités d'exportation et environ 4.000 exportateurs.

De ce fait, ce nouveau système constitue une réelle opportunité pour booster la croissance des exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes, poursuit le communiqué.

Le conseil s'est également félicité de l'opérationnalisation du Corridor Vert entre l'administration de la douane marocaine et les services de la douane russe. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale de Russie et consiste en un échange préalable de données par voie électronique entre les services de la douane marocaine et les services de la douane russe, visant l'accélération des procédures douanières.