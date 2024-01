Fort engouement pour les maillots de la sélection nationale de football

18/01/2024

A chaque grand rendez-vous footballistique international ou continental de la sélection nationale, les supporters se ruent pour l'achat des maillots des Lions de l'Atlas, exprimant ainsi leur passion et leur soutien habituel au Onze national.



La Coupe d'Afrique des nations (Côte d'Ivoire 2023) ne fait pas exception à cette tendance puisque les ruelles de l'ancienne ville de Rabat, en particulier Bab El Had, ainsi que le marché Chabab, sont considérés comme des lieux de prédilection pour acquérir les maillots et drapeaux nationaux. C'est devenu un rituel qui précède chaque participation de l'équipe nationale, une occasion de plonger dans l'atmosphère et l'enthousiasme de la compétition.



Au bout de chaque ruelle, les maillots au nom des joueurs marocains tels que Hakim Ziyech, Yassine Bounou, Achraf Hakimi, ornent les devantures des magasins. Les supporters font les emplettes avec admiration et une grande fierté après les exploits réalisés par les Lions de l'Atlas au Mondial 2022, en atteignant la demi-finale, une première pour un pays africain et arabe. C'est pourquoi les supporters marocains, ainsi que certains subsahariens, aspirent à s'emparer de ces maillots.



Dans un élan débordant de ferveur qui transcende la géographie, N'ji Christian, un Tchadien résidant au Maroc, a confié à la MAP qu'il a acheté le maillot de l'équipe nationale pour exprimer son soutien, après que cette équipe a atteint une renommée internationale. "Ces joueurs talentueux qui évoluent dans les clubs européens les plus prestigieux sont des modèles pour les autres talents dont regorge le continent africain", a-t-il expliqué.



De son côté, Abdallah, un fervent supporter des Lions de l'Atlas, affirme qu'il tient à "emmener sa fille dans cet espace avant tout match de l'équipe nationale afin d'acheter le maillot de l'équipe nationale", ajoutant que "c'est elle qui choisit sa couleur préférée, et c'est souvent la couleur avec laquelle l'équipe nationale joue". Pour sa part, Mohamed, propriétaire d'un magasin, a fait savoir que des occasions pareilles contribuent à créer une animation particulière sur les lieux de commerce, ajoutant qu'il essaie toujours de vendre un grand nombre de maillots à petit prix.



Pour Amine, acheter les maillots de l'équipe nationale est "une nécessité" et un bon présage. Chaque fois que la sélection nationale participe à une manifestation internationale, ce jeune homme achète un maillot et diversifie ses achats entre le vert, le rouge et le blanc.

Les succès remportés au niveau mondial et continental ont réconcilié les Marocains avec les maillots de leur équipe nationale, après les avoir remplacés pendant un certain temps par les maillots d'autres clubs et équipes.



Après la génération de Jawad Zairi, Marouane Chamakh, Youssef Hajji, Mohamed El Yacoubi (alias Moha) et Talal Kerkouri, l'engouement des Marocains se poursuit avec la nouvelle génération pour plus de succès.