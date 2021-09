Fort du soutien d’ une majorité absolue, le candidat USFP tout désigné pour accéder à la présidence de la mairie de Rabat

La fameuse alliance tripartite coupable de vils agissements pour bloquer l’opération de l’élection du maire et du Conseil

C’ est à un vrai travail de sape que se sont livrés des conseillers appartenant à cette fameuse alliance tripartite avec pour objectif de bloquer la séance de l’élection du maire de Rabat et du bureau du Conseil qui devait se dérouler au siège de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra. Leur vile action a été dictée par le fait que tous les indices allaient vers la consécration en tant que maire par une majorité absolue du candidat de l’USFP, El Hassan Lachguar. Lesdits conseillers de ladite alliance ont usé de faux prétextes et de pratiques inacceptables allant à l’encontre de toute éthique et qui n’honorent en rien les représentants des habitants de la capitale.En désespoir de cause, ils ne juraient que par le report de la séance, en ayant recours à toute forme d’intimidation et de menaces, aidés en cela par des intrus et ce, en présence des médias empêchés d’ailleurs d’assister aux travaux de la séance d’élection. Le candidat ittihadi El Hassan Lachguar a déclaré à ce propos:« Ce qui devait être une fête de la démocratie aujourd’hui a été transformé en une scène où dominaient des agissements indignes avec à la clé des agressions qui ont visé le président de la séance et les militants pour empêcher que la séance aille à son terme. ». Ajoutant que « nous sommes convaincus que c’est bien la démocratie qui aura le dernier mot».