“Forsa pour tous 2019-2022”

La deuxième phase sur les rails

21/06/2019

Le coup d'envoi officiel a été donné, mercredi à Marrakech, à la 2ème phase du Programme "Forsa pour tous 2019-2022", en présence du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi.

S’exprimant lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part le coordonnateur résident des Nations unies au Maroc, Philippe Poinsot, la Représentante de l’Unicef au Royaume, Giovanna Barberis, ainsi que l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Rabat, Thomas Reilly, M. Amzazi a indiqué que le projet de la 2ème phase du Programme "Forsa" revêt une importance particulière pour le ministère. D’autant plus que ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action présenté devant SM le Roi Mohammed VI, le 17 septembre 2018, conformément aux Hautes orientations Royales contenues dans les discours prononcés par le Souverain à l’occasion de la Fête du Trône (30 juillet 2018) et du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, a relevé le ministre.

Il a rappelé, à ce propos, que SM le Roi a invité le gouvernement et tous les acteurs concernés à entreprendre une restructuration globale et profonde des programmes et des politiques nationales d’appui et de protection social.

"Forsa" va également au diapason avec les dispositions de la Vision stratégique 2015-2030 visant à favoriser l’édification d’une école de l’équité et de l’égalité des chances, à promouvoir un apprentissage durable, à réaliser un projet personnel et à renforcer l’intégration, a fait observer M. Amzazi.

A cet égard, il a noté que ce programme a pour objectif de faciliter une transition positive vers la vie active pour des millions d’adolescents et jeunes Marocains à travers le renforcement de leurs compétences pour un apprentissage de qualité, une meilleure insertion dans le marché du travail et un réel engagement social.

Pour sa part, M. Poinsot a souligné que Forsa, qui fait partie du plan d’action relatif au partenariat entre le ministère et l’Unicef Maroc, contribue directement à la réalisation des objectifs de l’initiative mondiale "Génération sans limites" lancée par la communauté internationale, pour qu’à l’horizon 2030, tous les jeunes âgés de 10 à 24 ans bénéficient d’une forme de scolarisation, d’apprentissage, de formation ou d’emploi.