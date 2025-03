Formations de premier degré pour les colonies de vacances

Une étape essentielle pour qualifier les animateurs éducatifs

14/03/2025

Dans le cadre des efforts déployés pour développer le secteur des colonies de vacances et améliorer la qualité des services offerts aux enfants, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication organise, en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances, des formations de premier degré du 16 au 22 mars dans les centres de formation et de villégiature dans différentes des régions du Royaume.



Ces formations qui constituent une étape clé dans la qualification des animateurs éducatifs, visent à doter les encadrants travaillant avec les enfants âgés de 7 à 14 ans des compétences pédagogiques et d’animation nécessaires pour garantir un environnement éducatif sécurisé et stimulant au sein des colonies de vacances.



Les formations de premier degré constituent une étape essentielle pour assurer la qualification d’animateurs compétents, capables d’offrir aux enfants une expérience de camp enrichissante et divertissante.



Grâce à cette formation, les animateurs acquièrent des expériences pratiques leur permettant de gérer les colonies selon des bases pédagogiques modernes qui tiennent compte des besoins des enfants et les encouragent à apprendre et à évoluer dans un environnement sûr et plaisant.



La réussite des colonies de vacances repose avant tout sur la compétence des encadrants éducatifs, faisant de ces formations un véritable investissement dans l’avenir des générations montantes. Elles garantissent l’atteinte des objectifs éducatifs et de développement visés par les programmes nationaux de colonies de vacances, s’inscrivant dans la dynamique continue d’amélioration du secteur et de renforcement de son rôle dans l’épanouissement des enfants et des jeunes.



M.Q