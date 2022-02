Formation sur l'approche basée sur les droits humains dans la perception du handicap

20/02/2022

Une formation autour de l'approche basée sur les droits de l'Homme dans la perception du handicap a été organisée, samedi à Marrakech, au profit des associations oeuvrant dans le domaine du handicap au niveau de la Région MarrakechSafi.



Initiée par l'Association Rabie El Omor des handicapés, en partenariat avec le Centre national Mohammed VI des handicapés (CNMH), sous le thème "L'approche basée sur les droits de l’Homme dans la perception du handicap : théorie et pratique", cette session de formation a, ainsi, profité à une vingtaine d’acteurs associatifs et de spécialistes engagés sur le terrain, en provenance des différentes provinces de la région Marrakech-Safi.



Lors de cette session, les participants ont suivi une série de présentations axées sur l'approche basée sur les droits de l’Homme dans la perception du handicap (contexte national, Constitution de 2011…), et bénéficié d’une formation pratique sur les techniques de l’élaboration de pétitions ou encore sur les mécanismes du plaidoyer.



"Associant les aspects théoriques et pratiques, cette session de formation a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la société civile dans le domaine du plaidoyer en faveur des personnes en situation de handicap", a souligné le président de l’Association Rabie El Omor des handicapés, Ahmed Maouhoub, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP.



Rappelant que cette session s’inscrit dans le cadre du partenariat liant son association au CNMH à travers ses différentes sections, y compris celle de Marrakech, dans le but de renforcer les capacités des associations actives sur le terrain, M. Maouhoub a relevé que la question du handicap jouit d'une importance capitale dans la Constitution de 2011. Et de poursuivre que la Loi fondamentale prévoit, notamment, la prévention de la discrimination fondée sur le handicap, et la constitutionnalisation des droits politiques, sociaux, économiques et culturels des personnes en situation de handicap.



Pour leur part, les participants ont été unanimes à souligner l’importance et la pertinence de cette session de formation, qui s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par ces instances afin de promouvoir et consolider les droits des personnes en situation de handicap.

Divers

Caravane

Une caravane médicale multidisciplinaire a été organisée, samedi, dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au profit des mères et des enfants de la commune rurale de Sidi Yahya Zaër, dans la préfecture de SkhiratTémara.



Initiée en partenariat avec l'Association marocaine des mamans solidaires (AMMS), la préfecture de Skhirat-Témara et la délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale, cette caravane s’inscrit dans le cadre du quatrième programme de la 3è phase de l’INDH, axé sur l’impulsion du capital humain des générations montantes.



Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l’accessibilité à des soins spécialisés pour les femmes et les enfants. Il s’agit, entre autres, du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, ainsi que la prise en charge complète de certaines interventions chirurgicales pédiatriques.



Décès

L'ex-bâtonnier de l’Ordre des avocats de Casablanca, Abdellatif Bouachrine est décédé, samedi, à l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat, a-t-on appris auprès de l'Ordre. Selon la même source, feu Bouachrine s'est éteint après avoir été admis en service de réanimation. Le défunt, né le 10 mars 1953, a occupé le poste de bâtonnier de l’Ordre des avocats de Casablanca pour un seul mandat et de membre de l'Ordre pour deux mandats. Abdellatif Bouachrine avait aussi été élu, en janvier 2015, secrétaire général de l’Union des avocats arabes.