Formation au profit des attachés sociaux des établissements scolaires de Marrakech-Safi

19/09/2023

Une session de formation a été organisée les 14 et 15 septembre courant, à la Cité ocre, au profit des cadres éducatifs chargés du soutien social dans les établissements scolaires relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, avec comme objectif de permettre à ces cadres de s’approprier les mécanismes d’accompagnement des élèves en vue de surmonter l’impact psychologique du séisme ayant secoué plusieurs provinces du Royaume.



Organisée par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, cette formation s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le ministère visant à fournir les conditions appropriées pour la reprise progressive des cours dans les établissements scolaires relevant des provinces touchées par le séisme d’Al Haouz.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de la promotion des activités sociales et culturelles au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mbarek Mezene, a souligné que cette formation est encadrée par des formateurs du ministère dotés d’une longue expérience dans le domaine du soutien psychologique, éducatif et social, indiquant que cette session vise à partager les dispositions du Guide de soutien et éducatif élaboré par le ministère avec la participation de plusieurs spécialistes psychologiques, sociaux et éducatifs.



Et d’expliquer que cette formation a abordé tout ce qui ce rapporte au volet de soutien psychologique à travers des ateliers théoriques et pratiques, ce qui est de nature à présenter des valeurs ajoutées au profit des cadres chargés du soutien social, notamment en qui concerne les volets liés à la prise en charge des victimes, l’écoute et l’assistance sociale en vue de permettre à ces élèves de surmonter les effets négatifs de ce choc dans la perspective de la reprise d’une vie normale.



"Le Guide de soutien et éducatif élaboré par le ministère est venu répondre à un besoin urgent pour une intervention de terrain au profit des élèves et cadres éducatifs travaillant dans les régions sinistrées", a-t-il expliqué, relevant que ce document se base sur plusieurs études scientifiques et interventions permettant à ces élèves et cadres éducatifs de surmonter l’impact psychologique de cette catastrophe et de retrouver la stabilité psychologique et sociale dans la perspective de la reprise du cours normal de la vie et la poursuite des études.



Dans ce contexte, il a indiqué que les cadres de soutien social qui sont en majorité titulaires de diplômes dans les spécialités de la psychologie et la sociologie, sont mobilisés afin d’assister les personnes ciblées dans les provinces touchées par le séisme.



Dans une déclaration similaire, le chef de la Division des affaires éducatives au sein de l’AREF de Marrakech-Safi, Mohamed Belkorchi, a indiqué que cette session de formation offre l’opportunité à ces cadres chargés du soutien social de s’approprier les mécanismes nécessaires pour une intervention efficace au niveau des établissements scolaires relevant de la région de Marrakech-Safi.



Le programme de cette rencontre de formation, encadrée également par un expert dans le domaine de l’accompagnement et le soutien social dans les catastrophes naturelles, comporte des ateliers pratiques sur l’appropriation par les cadres de soutien de la région, des dispositions du Guide de soutien psychologique et social élaboré par le ministère de tutelle, a-t-il insisté.



De son côté, Rabab El Ouardi, cadre de soutien social, a relevé que cette formation a permis aux bénéficiaires de prendre connaissance des mécanismes d'intervention lors des catastrophes naturelles dans le cadre du suivi et de l’accompagnement psychologique, qui revêt une importance capitale pour les cadres éducatifs et la société, mettant l’accent sur le rôle important et efficace des cadres de soutien social au sein et en dehors des établissements scolaires.



A rappeler que le ministère de tutelle organise du 14 au 16 septembre une session de formation similaire au profit des cadres de soutien social au niveau de l’AREF Souss-Massa.