Formation à Tiznit au profit de plus de 300 contrôleurs et des enquêteurs

23/08/2024

Quelque 349 contrôleurs et enquêteurs participant à l’opération de Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) dans la province de Tiznit bénéficient d’une formation qui se poursuit jusqu’au 27 août.



Assurée par les contrôleurs formateurs et les superviseurs communaux, cette formation en présentiel s’inscrit dans le cadre du processus de formation du dispositif humain mobilisé pour la réalisation du RGPH



Elle a pour but de familiariser les participants au RGPH 2024 avec l’usage des tablettes électroniques et les concepts liés au recensement, afin de faciliter la communication avec les habitants.



Cette formation vise également de sensibiliser les bénéficiaires sur l’importance de cette opération pour ce qui est de l'élaboration des grandes orientations et stratégies de l’Etat et des programmes de développement.



Dans une déclaration à la MAP, le superviseur provincial de l'opération de Recensement, Ahemd Dali, a fait savoir que l’opération de recensement au niveau de la province de Tiznit, qui comprendra 82 zones de contrôle et 252 zones de recensement, connaîtra la participation de 349 contrôleurs et enquêteurs.



Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a conçu une double formation des ressources humaines chargées de la réalisation du RGPH 2024 : la première formation théorique, en ligne, a eu lieu entre le 15 mars et le 15 juin 2024, alors que la deuxième, qui se déroule en mode présentiel, est répartie en trois phases.



La première phase a eu lieu, du 8 au 20 juillet, au niveau central, la deuxième, du 29 juillet au 10 août, au niveau provincial, tandis que la troisième phase se tient, du 15 au 27 août, au niveau communal.