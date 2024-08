Formation à Es-Smara des contrôleurs et enquêteurs participant au RGPH 2024

21/08/2024

Les contrôleurs et enquêteurs participant à l’opération de Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) dans la province d'Es-Smara bénéficient, depuis jeudi dernier, d’une formation qui se poursuit jusqu’au 27 août.



Cette session s’inscrit dans le cadre de la troisième phase de formation des ressources humaines qui effectueront l'opération de RGPH au niveau de la province en septembre prochain.



Le RGPH 2024 se caractérise par l’usage de l’informatique intégrée à tous les niveaux de l'opération, depuis la cartographie, en passant par la collecte des données grâce aux questionnaires numériques à renseigner sur les tablettes dont disposent l'ensemble des contrôleurs et enquêteurs, jusqu’à la fin du recensement, a affirmé, dans une déclaration à la presse, El Garhi Sidati, superviseur provincial de l’opération de RGPH.



L’opération de recensement au niveau de la province d'Es-Smara, qui comprendra 21 zones de contrôle et 68 zones de recensement, connaîtra la participation de 102 contrôleurs et enquêteurs, a-t-il ajouté.



Cette session de formation a pour but de familiariser les participants au RGPH 2024 avec l’usage des tablettes électroniques et les concepts liés au recensement, afin de faciliter la communication avec les habitants. Elle vise également de les sensibiliser sur l’importance de cette opération pour ce qui est de l'élaboration des grandes orientations et stratégies de l’État et des programmes de développement.



Le HCP a conçu une double formation des ressources humaines chargées de la réalisation du RGPH 2024 : la première formation théorique, en ligne, a eu lieu entre le 15 mars et le 15 juin 2024, alors que la deuxième, qui se déroule en mode présentiel, est répartie en trois phases.



La première phase a eu lieu, du 8 au 20 juillet, au niveau central, la deuxième, du 29 juillet au 10 août, au niveau provincial, tandis que la troisième phase se tient, du 15 au 27 août, au niveau communal, selon des données du HCP.