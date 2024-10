«Forja» consacrée meilleure plate-forme en Afrique en 2024

15/10/2024

Une belle performance pour «Forja» dans le continent ! Cette plate-forme innovante de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision figure dans le palmarès du 6ème African Digital Summit, tenu récemment à Casablanca sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ainsi, elle a remporté le «Prix de la Best Digital Platforms in UX-CX-UII», pour sa meilleure expérience consommateur.



Cette récompense consolide les bonnes performances de cette première plate-forme de la vidéo à la demande (VOD) publique et marocaine à 100%. En effet, depuis son lancement en avril 2024, ce service digital a gagné en grand intérêt auprès des utilisateurs de par le monde, notamment les jeunes.



A fin août 2024, cette plate-forme a enregistré 6.566.152 vues après téléchargement de l’application sur smartphones par 737 mille utilisateurs. Depuis son lancement, «Forja» a également enregistré plus de 5.791.172 événements (vues et partage de contenus). Au Maroc, ce sont 187.610 utilisateurs qui y sont actifs avec plus de 4.309.046 événements. Ils se chiffrent à 20.084, y compris des MRE, en France, à 6306 en Espagne avec 164.485 événements, à 4951 en Italie avec 121.473 événements et à 3901 au Canada avec plus de 91.810 événements.



En tant que première plate-forme publique marocaine de VOD, «Forja » offre également un catalogue, composé de 4000 heures de programmes et de contenus marocains à 100% à l’instar de feuilletons, de pièces de théâtre télévisées, films et documentaires, entre autres. Aussi, le contenu de cette plate-forme, dont le design est sobre et épuré, peut être regardé sur différents supports électroniques connectés à l’instar des smart TV, ordinateurs, tablettes et smartphones.



Pour rappel, cette plate-forme est lancée en continuité de la stratégie digitale de la SNRT. Une concrétisation accélérée par la création en 2019, sur orientations de Faïçal Laraïchi, président-directeur général de la SNRT, d’une entité dédiée aux solutions digitales servant d’appui à la stratégie digitale de l’Institution et au développement de plates-formes digitales «au sein de la Société» en collaboration avec les partenaires internes et externes.



L’objectif ultime de cette stratégie est d’offrir une présence digitale innovante et singulière proposant à l’utilisateur une expérience multi-écrans pour un meilleur accès aux contenus partout et à tout moment. Le tout en s’adaptant aux nouveaux modes de consommation de la télévision via une complémentarité entre les diffusions classique et digitale, les deux étant des objectifs principaux de la stratégie digitale de la Société.



Outre cette consécration, l’application «SNRTLive» a, à son tour, été récompensée dans le continent en tant que meilleure innovation digitale africaine en 2018 lors du même événement.