Football féminin: Double confrontation amicale Maroc-Ouganda

26/11/2023

La sélection féminine du Maroc affrontera son homologue de l'Ouganda en matchs amicaux de football les 1er et 5 décembre prochain, respectivement à Casablanca et Rabat.



La première confrontation est programmée au stade du Père Jégo de Casablanca (19h00) alors que la seconde se jouera au Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat (19h00), affirme la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



A l’occasion de cette double confrontation amicale, programmée en prévision des prochaines échéances, l’entraineur Gorge Vilda a retenu une liste de 31 joueuses pour participer à un stage de préparation du 27 novembre au 5 décembre 2023 au Complexe Mohammed VI de Salé, souligne la Fédération sur son site web.



Voici la liste: Errmichi Khadija (AS FAR), Zouhair Assia (Chabab Mohammedia), Arouaissa Ines (As Cannes/FRA), El Arari Zineb (Renaissance Berkane), Hajri Meryem (Sporting Club Casablanca), Atiq Ez Zity Maryame (Dux Logroño/ESP), Ait El Haj Hanane (AS FAR), Benzina Nouhaila (AS FAR), Boukhami Siham (AS FAR), Mrabet Slack Yasmin Katie (Levante Las Planas/ESP), Seghir Sabah (FC Bâle/SUI), El Chad Nesryn (Losc- Lille/FRA), Redouani Zineb (AS FAR), Cherif Djennah (Feyenoord/PB), Badri Najat (AS FAR), Chebbak Ghizlane (AS FAR), Bouharat Ibtissam (KV Mechelen/BEL), Kassi Sarah (FC Fleury/FRA), Nakkache Elodie (Servette FC/SUI), Kbida Inès (Olympique de Marseille/FRA), Ayane Rosella (Tottenham Hotspur/GB), Jraidi Ibtissam (Al Ahli SC/KSA), Banouk Safa (AS FAR), Zouhir Yasmine (AS Roma/ITA), Lahmari Anissa (Levante Las Planas/ESP), Daoudi Sana, Ouzraoui Diki Sakina (RSC Anderlecht/BEL), Saoud Imane (Servette FC/SUI), Addi Nourimane (Celtic/GB), Tagnaout Fatima (AS FAR) et Fikri Samia (Rodez Aveyron/FRA).