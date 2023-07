Football. La LNFP tient une réunion avec les présidents des clubs professionnels D1 et D2

31/07/2023

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a tenu, vendredi, une réunion, au siège de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), avec les présidents des clubs professionnels D1 et D2, en présence du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa.



Selon un communiqué de la FRMF, le président de la LNFP, Abdeslam Belegchour, a dressé, lors de cette réunion, le bilan de la LNFP au titre de la saison écoulée notamment les chantiers réalisés ayant touché particulièrement la digitalisation de la feuille de match numérique, le lancement de deux plateformes officielles l'une dédiée aux contrats sportifs et l’autre permettant de suivre les dossiers d’assurance ainsi que l’élaboration d’un cahier des charges avec de nouveaux critères de sélection des délégués des matchs organisés par la LNFP.



Lors de son exposé, M. Belegchour est revenu sur les décisions approuvées par le Comité directeur de la LNFP le 26 juillet 2023, principalement les nouveaux formats des championnats nationaux des catégories des jeunes et le projet des amendements du règlement de discipline relatifs aux articles qui interdisent les comportements antisportifs dans les gradins des stades, exprimés notamment par des banderoles ou des slogans portant atteinte à des institutions ou à leurs responsables.



Au cours de cette réunion, le président de la LNFP a appelé les clubs à mettre fin à la délivrance de licences de joueurs au-delà des périodes de transfert aux clubs interdits de recrutement. Cette recommandation vise notamment à favoriser la vigilance dans la gestion financière des clubs.



Intervenant à cette occasion, M. Lekjaa a, de son côté, rappelé que le Maroc est candidat à l'organisation de plusieurs événements footballistiques, dont la CAN 2025, ou encore la Coupe du Monde 2030, d’où la mise à niveau de plusieurs stades.



Au cours de cette réunion, le président de la FRMF a exhorté les présidents des clubs à mettre en place une feuille de route pour accompagner la fermeture progressive de certaines installations sportives et à trouver des solutions alternatives pour les matchs à domicile.



En outre, M. Lekjaa a souligné que le développement du ballon rond national requiert l’adhésion de toutes les parties prenantes, en mettant l’accent sur la formation des joueurs, dans la perspective de dénicher les talents et de rehausser le niveau des compétitions nationales.



Dès l’âge de dix ans, la culture du professionnalisme est ancrée chez les jeunes joueurs, a fait savoir le président de la FRMF, rappelant que les nations leaders en la matière adoptent des modèles scientifiques pour l'organisation du secteur de la formation.



Par ailleurs, M. Lekjaa a annoncé que l’arsenal juridique national verra le jour et intègrera la couverture sociale des joueurs et des encadrants afin de leur assurer une retraite convenable à la fin de leur carrière sportive.