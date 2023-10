Foot féminin/U17: Double confrontation amicale Maroc-Afrique du Sud

23/10/2023

La sélection nationale féminine U17 de football disputera deux matchs amicaux face à son homologue sud-africaine, les 27 et 30 octobre, respectivement, au complexe Mohammed VI de football à Salé et au stade Père Jégo de Casablanca, indique la Fédération Royale marocaine de football.



Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre du stage de préparation de la sélection marocaine qui se tiendra (22-30 octobre) au complexe Mohammed VI de football en prévision des prochaines échéances. A cet effet, vingt-sept joueuses ont été convoquées dont voici la liste :



Rawan El Allouchi (Feynoord Rotterdam/Pays-Bas), Siham Behouch (Strasbourg/France), Jade Mokhtari (Nice/France), Ines El Idrissi (Bretagne/France), Ines Aboucharif (Nice/France), Sara Dofri (Nojoum Al Moustaqbal), Abrine Bakoun (Dijon/France), Meriem Rahmoun (Montpellier/France), Leila Bousehaba (Ajax Amsterdam/Pays-bas), Sofia Mezyane (Montpellier/France), Missan Lyachi (Saint-Etienne/France), Maissae Baha (Malaga/Espagne), Amira Kallouch (Eintracht Frankfurt/Allemagne), Nassira Akchar (FC Skills/Pays-Bas), Chaimae Boughazi (Espanyol de Barcelone/Espagne), Aouatef El Ghazouani (FC Paris/France), Dounia Mesmoudi (Eintracht Frankfurt/Allemagne), Lina Mokhtari Jamai (Lille/France), Wiam Lekhmis (Renaissance Berkane),

Ahlam Boukhareb (FUS Rabat), Fatima Zahra Jbaroui (AS FAR), Najoua Zaaboul (Union Rahma Sport), Nissrine Kebdani (Hilal Témara), Heba Youssfi (AS FAR), Nihad Lghachi (Centre de formation Saadia), Soukaina Medyouni (Hilal Nador) et Yasmine Assioui (Najm Larache).