Foot/U23: El Mehdi Maouhoub et Haytam Manaout convoqués au stage de préparation en Turquie

18/03/2024

L' entraîneur de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans, Tarek Sektioui, a convoqué les joueurs El Mehdi Maouhoub et Haytam Manaout afin de prendre part au stage de préparation prévu dans la ville turque d'Antalya. Ce stage s'inscrit dans les préparatifs de l'équipe nationale pour les deux matches amicaux contre l'Ukraine et le Pays de Galles, prévus respectivement les 22 et 26 mars à Antalya, indique la Fédération Royale marocaine de football. El Mehdi Maouhoub et Haytam Manaout remplaceront, dans l'ordre, Tawfik Bentayeb (Union Touarga) et Omar El Hilali (RCD Espanyol), précise la même source. Ces deux confrontations amicales servent de préparation aux Jeux olympiques-2024, prévus l’été prochain à Paris.