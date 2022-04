Foot/U20: Double confrontation Maroc-Espagne

21/04/2022

La sélection marocaine des moins de 20 ans affrontera son homologue espagnole mardi 26 et jeudi 28 avril au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



A cet effet, l'entraîneur du Onze national a fait appel à trente joueurs pour prendre part à un stage de préparation.



Ci-après la liste des joueurs convoqués: El Mehdi Maouhoub (FUS Rabat), Mohamed Radid (Union Touarga), Anas Mimouni (AS FAR), Mohamed Jazouli (Académie Mohammed VI de football), Yassine Khalifi (Académie Mohammed VI de football), Hatim Sihoua (Raja Casablanca), Abdellah Azrour (Raja Casablanca), Abdellah Bentigue (Académie Mohammed VI de football), Anwar Tamoune (AS FAR), Ahmed Khatir (Académie Mohammed VI de football), Yassine Hamdoune (Académie Mohammed VI de football), Abdelhakim El Mesbahi (AS FAR), Salaheddine Cofi (FUS Rabat), Zakaria Labib (Raja Casablanca), Othman Boukhres (AS FAR), Anas Nanah (KAS Eupen/Belgique), Bilal El Khannous (KRC Genk/Belgique), Abdellah Raihani (Atletico Madrid/Espagne), Othmane Chraibi (Sparta Rotterdam/Pays-bas), Rayan Touzghar (FC Toulouse/France), Hamza Anhari (MSV Duisburg/Allemagne), Abderahmane Soussi (Royal Antwerp/Belgique), Chadi Riad Dnanou (FC Barcelone/Espagne), Kamel Bouhouch (FC Metz/France), Abderrahmane Amal (Royal Antwerp/Belgique),Diaye-Eddine Jermoumi (Ajax Amsterdam/Pays-bas), Ilyas Lefrancq (OHL Louvain/Belgique), Omar El Hilali (Espanyol Barcelone/Espagne), Oussama Azzam (Olympic Safi) et Redouane Halhal (Montpellier HSC/France).