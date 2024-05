“Foot Talents” : 200 enfants rivalisent d'ingéniosité pour réaliser leur rêve

02/05/2024

Quelque 200 enfants, issus des différentes phases qualificatives, ont pris part à la phase finale du programme "Foot Talents", du 26 au 28 avril courant au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé), une initiative qui vise à dénicher des jeunes prodiges de moins de 14 ans des deux sexes, qui pourraient s'illustrer dans quelques années comme des stars du football au Maroc et ailleurs.



Co-production entre la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et "MUSK Strategies", concepteur de l'événement qui a supervisé son organisation tout au long de l'année écoulée avec l'encadrement et la collaboration étroite de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et sa direction technique, ce programme inédit constitue l'occasion pour des jeunes filles et garçons passionnés de football de s'exprimer pleinement et de montrer toute l'étendue de leur talent devant les professionnels et le grand public.



Programme de type télé-réalité, suivant les différentes étapes de présélection, de compétition, ainsi que la phase finale, "Foot Talents" est également le fruit d'un partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans une collaboration d'une durée de trois ans.



Pour Bahia Benkhar, présidente de "Foot Talents", les objectifs escomptés ont été tous atteints, avec une victoire finale du football national.



"Nous sommes fiers car cet événement a atteint tous les objectifs fixés, notamment mettre en avant les jeunes talents de football, après un périple d’une année et demie", a indiqué Mme Benkhar à la presse, lors de la cérémonie de clôture, dimanche.

"Ce programme a permis de tester 100.000 garçons et filles, dont 200 sont sacrés et seront suivis par la FRMF, l’Académie Mohammed VI de football et les clubs nationaux", a-t-elle souligné.



"Parmi ces enfants, 20 à 30 seront intégrés dans les centres fédéraux, le même nombre dans les clubs nationaux, alors que 15 sont admis pour passer les tests de l’Académie Mohammed VI de football, ce qui constitue une énorme opportunité pour eux", a précisé la responsable, ajoutant qu'"aujourd’hui, tout le monde est gagnant, c’est le football national et ces jeunes talents qui sont sacrés".



Avant la phase finale (3ème étape) ce programme, qui a sillonné les quatre coins du Royaume en quête des meilleurs jeunes talents du ballon rond, s'est décliné en deux autres étapes diffusées sur les chaînes de télévision "Al Oula" et "Arriyadia". La 1ère étape a concerné la pré-sélection avec des matchs qui ont eu lieu dans toutes les provinces et les préfectures du Royaume. Pour ce qui est de la 2ème étape, elle a porté sur les éliminatoires régionales pour la qualification à la phase finale.



Après ce riche parcours, qui a permis de mettre en avant de nombreux talents en herbe, la 3ème et dernière étape a vu les finalistes se surpasser pour être parmi les gagnants qui auront le privilège d'avoir accès aux centres fédéraux de la FRMF et à d'autres centres de formation selon le niveau et les capacités de chaque talent, dans le cadre du programme "Sport-Etude", leur permettant ainsi d'accéder au monde professionnel du football national et international tout en poursuivant leur cursus académique.



Pour le directeur technique national de la FRMF, Chris Van Puyvelde, il s'agit d'une initiative louable qui contribue au travail de fond nécessaire pour développer le football national. "Aujourd’hui, c’est le football au Maroc qui a gagné, car pour être meilleur dans l’avenir, il faut élargir la base des joueurs formés au Maroc", a déclaré M. Van Puyvelde à la MAP.



"Pour cela, il faut détecter des jeunes talents partout au Maroc et les former et leur donner l’occasion", a-t-il souligné le DTN, mettant l’accent sur le rôle des clubs en tant que relais dans cette opération pour permettre aux jeunes talents détectés d’évoluer.



Cette phase s'est déroulée sous la supervision et l'encadrement technique de la FRMF. Le jury de cette compétition, qui vise à repérer les meilleurs jeunes talents footballistiques au Maroc, est composé essentiellement de compétences nationales dans le domaine de la détection des talents, d'anciens joueurs, de journalistes sportifs, ainsi que de cadres de la direction technique de la FRMF spécialisés dans la détection de la tranche d'âge (12-14 ans).



Ce programme ambitionne de contribuer à la dynamique exceptionnelle que connaît le football national, à travers un travail de fond, qui commence dès la base, en dénichant des jeunes prodiges au grand potentiel, capables de percer au plus haut niveau et de devenir les stars de demain, grâce à un accompagnement, un encadrement et une formation de qualité.