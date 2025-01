Fonseca à Lyon pour apporter son expérience

30/01/2025

Le Portugais Paulo Fonseca sera bien le prochain entraîneur de Lyon en remplacement de Pierre Sage, avec l'objectif d'apporter son expérience pour permettre à l'OL de franchir un cap dans le jeu, atteindre le Top 4 de la Ligue 1 et entretenir l'espoir de gagner la Ligue Europa.



"Sauf imprévu, oui Paulo sera notre prochain entraîneur. Il lui reste quelques petites choses à régler avec son club précédent (AC Milan ndlr), mais ça avance vite et nous espérons le voir cette semaine (à Lyon). Nous espérons pouvoir l'annoncer comme notre nouvel entraîneur cette semaine", a confié le président de l'Olympique lyonnais John Textor lors d'un entretien mardi avec l'AFP.



Sage, 45 ans, a été démis de ses fonctions lundi alors que l'Olympique lyonnais est 6ème en Ligue 1 à deux longueurs de Nice (4e) et 5ème en C3 et doit gagner jeudi contre les Bulgares de Ludogorets pour se qualifier directement pour les 8e de finale tout en étant déjà assuré de jouer au moins les barrages.

"Nous sommes toujours dans une position unique de pouvoir gagner la Ligue Europa", a souligné M. Textor.



Le timing est-il le bon avec deux rendez-vous importants cette semaine?

"Il n'y a jamais de mauvais moment pour prendre la bonne décision. Le timing parfait ne se présente jamais, donc je ne me soucie pas de savoir si j'ai pris la décision au bon moment ou non", a assuré John Textor.