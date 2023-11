Fonds d'équipement communal : Le PNB en hausse de 2% au troisième trimestre

21/11/2023

Le produit net bancaire (PNB) du Fonds d'équipement communal (FEC) s'est établi à 497 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2023, en hausse de près de 2% par rapport à fin septembre 2022.



Cette hausse s'explique par l’effet conjugué du niveau des opérations et de la qualité du portefeuille à date, et ce, malgré un contexte marqué par le renchérissement du coût de refinancement de l’institution sur les marchés national et international, indique le FEC dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.



Pour leur part, les engagements de prêts ont atteint près de 3,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023, en hausse de plus de 37% par rapport à la même période de l’année dernière, rapporte la MAP.



Cette évolution significative, à caractère exceptionnel, est liée essentiellement à l’engagement de deux prêts pour le financement d’un projet stratégique d’intérêt national, visant à lutter contre le stress hydrique et à atténuer les impacts liés au changement climatique, précise la même source.



Ces financements ont bénéficié à toutes les catégories de collectivités territoriales, avec une forte prédominance des Conseils régionaux qui ont représenté 88% du volume global des engagements de prêts à fin septembre 2023, confirmant ainsi leur montée en charge dans la structure des engagements de prêts au cours des dernières années.



De leur côté, les décaissements de prêts se sont établis à plus de 3 MMDH à fin septembre 2023, en hausse de 70% par rapport à la même période de l’année 2022, et ont contribué au financement de plusieurs projets portés par les collectivités territoriales dans différents secteurs d’intervention, dont notamment la réalisation du projet stratégique précité.



A travers ces nouveaux financements, les créances sur la clientèle marquent une hausse de plus de 5% par rapport à la même période de l’année dernière, pour s’établir à plus de 27 MMDH à fin septembre 2023.



L'endettement financier s'est chiffré, quant à lui, à 23,559 MMDH à fin septembre 2023, contre 21,684 MMDH durant la même période une année auparavant.



Par ailleurs, l'analyse du rating environnemental et social (E&S) effectuée sur les 36 projets financés par la banque jusqu'à fin septembre 2023 révèle un engagement fort de l'institution visant la contribution au développement durable des territoires.



En effet, environ 92% de ces projets se situent dans les "catégories D et C", reflétant des risques minimes et aisément maîtrisables. Cela souligne la diligence et la compétence de la banque dans la gestion des enjeux liés aux risques E&S, affirmant son rôle actif dans la promotion de projets à la fois durables et bénéfiques pour les populations cibles.