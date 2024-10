Fondation Phosboucraa : une année 2023 forte en soutien à l'entrepreneuriat innovant

01/10/2024

La Fondation Phosboucraa a intensifié, en 2023, ses efforts pour encourager l'entrepreneuriat innovant, particulièrement chez les jeunes et les femmes, afin de générer un impact positif et durable sur l'économie locale.



"La Fondation a opté pour une démarche continue qui lui permet d'activer les leviers propices au développement d'un entrepreneuriat innovant et durable pour le Sahara marocain. Cette démarche s'est ainsi opérée en quatre temps : sensibiliser, préparer, innover et développer l'expertise", révèle le rapport annuel 2023 de la Fondation Phosboucraa.



En premier lieu, et afin de sensibiliser le grand public, la Fondation a lancé "TOMOUH", une série audiovisuelle en dialecte hassani diffusée sur les réseaux sociaux, rappelle la même source, notant que ce rendez-vous audiovisuel inédit permet de promouvoir l'entrepreneuriat innovant auprès d'un large public.



En parallèle, rapporte la MAP, la Fondation a renforcé des programmes spécifiques destinés à préparer les futurs entrepreneurs à leurs activités, notamment les jeunes et les femmes : le Women Entrepreneurship, visant une meilleure intégration socio-économique des femmes, le programme d'été et de compétences innovantes dédiés aux jeunes, permettant d'acquérir non seulement des expertises, mais aussi une culture de l'entrepreneuriat.

Elle a aussi poursuivi sa démarche de soutien aux start-up, en continuant à suivre et accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur phase de croissance.



Par ailleurs, la Fondation Phosboucraa a mis l'accent, en 2023, sur l'innovation à travers un volet consacré à l'entrepreneuriat digital et vert. Ainsi, elle a initié des projets tels que le programme "InFarmer", lancé en partenariat avec l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), qui forme les jeunes à l'agriculture digitale et intègre des technologies de pointe dans l'agriculture africaine, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques.



Des formations techniques et métiers ont également permis d'assurer le développement des expertises nécessaires à l'entrepreneuriat. En 2023, elles ont concerné notamment des gestionnaires de restauration collective, des techniciens du textile, des animateurs sportifs et socio-culturels, etc.

Ces formations ont bénéficié à une centaine de structures, renforçant ainsi la résilience économique régionale.



L'année écoulée a permis aussi à la Fondation Phosboucraa de réaffirmer son engagement pour une éducation d'excellence. Le programme de parrainage des lycées à Laâyoune a soutenu plus d'une centaine d'élèves.



Des initiatives comme le programme d’accompagnement à l'enseignement supérieur ont facilité l'accès des étudiants aux concours et à l'orientation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives académiques et professionnelles.



La promotion de la licence en soins infirmiers a contribué à la professionnalisation du personnel de santé dans le Sahara marocain. La participation active de la Fondation à la Semaine de la science a permis de stimuler la curiosité intellectuelle des jeunes et d'encourager l'innovation.



Selon le rapport, l'année 2023 a aussi donné l'occasion à la Fondation Phosboucraa de poursuivre ses efforts en faveur de la recherche appliquée pour une agriculture durable dans le Sahara marocain.



En partenariat avec l'UM6P et son Institut africain de recherche en agriculture durable (ASARI), la Fondation a soutenu des recherches sur l'agriculture biosaline, les plantes endémiques, les cultures fourragères et l’exploitation des algues, offrant ainsi de nouvelles sources de revenus aux communautés locales et contribuant à la résilience climatique.



En outre, la Fondation a mis en place des formations certifiantes pour vulgariser les résultats de ses recherches et doter l’écosystème local des compétences nécessaires à une agriculture innovante et pérenne, assurant un impact positif durable sur la région.

Depuis sa création en mai 2014, la Fondation Phosboucraa a pour vocation de contribuer au développement socio-économique durable des trois régions du Sud du Maroc.



A travers quatre axes d'intervention principaux, l'entrepreneuriat innovant, l'éducation d'excellence, la recherche appliquée et l'appui aux institutionnels, la Fondation œuvre pour créer un impact positif et durable auprès des communautés locales.

Elle agit en réponse aux besoins spécifiques des populations locales, en mettant en œuvre des projets adaptés à leur réalité et à leur contexte régional.



A ce jour, les programmes de la Fondation ont profité à plus de 200.000 bénéficiaires dans le Sahara marocain. En collaboration avec les acteurs locaux, la Fondation travaille à renforcer les capacités et à développer les compétences des individus, contribuant ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les communautés du Sahara marocain.